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Проезд в Минске подорожает 26 декабря

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  • 24.12.2019, 12:52
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Проезд в Минске подорожает 26 декабря

Вырастет также тариф на проезд в пригородном транспорте.

В Минске повышают стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Подорожание составит 5 копеек, стоимость проезда, как ожидается, вырастет с 26 декабря, пишет tut.by.

Вырастет также тариф на проезд в пригородном транспорте. Соответствующие решения прошли согласование Минюста и уже зарегистрированы на национальном правовом интернет-портале.

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек.

Повышение стоимости проезда в городском транспорте предусмотрено решением Мингорисполкома № 4070 от 19 декабря. Стоимость проезда в общественном транспорте Минска вырастет, как ожидается, с 26 декабря.

Ранее, с 20 декабря, стоимость проезда в городском общественном транспорте повысили в Могилевской области, с 15 декабря — в Гродненской, Гомельской и Минской, а с 11 декабря — в Брестской. В регионах стоимость проезда повышали на следующий день после официального опубликования решения облисполкомов.

Проезд в пригородных автобусах в Минске подорожает на 2 копейки за километр. Это предусмотрено решением Мингорисполкома № 4069 от 19 декабря.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек.


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