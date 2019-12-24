20 предсказаний от футурологов на 2020 год 4 24.12.2019, 13:03

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Вот что, как считали люди, должно было сбыться к этому времени.

"(...) Десятилетия назад ученые, футуристы и правительственные учреждения сделали свои прогнозы о том, что должно произойти к 2020 году, - пишет USA Today (перевод - inopressa.ru). - Опустятся ли подводные лодки на исторические глубины? Кто будет руководить странами будущего, и какие из них будут мировыми сверхдержавами? Будет ли планета Земля вообще существовать в том виде, в каком как мы ее знаем? "Я не удивлюсь, если в свой 92-й день рождения я смогу прокатиться на антигравитационной машине", - писал в 1968 году математик и ученый Дж.Г. Бреннан. (...) Вот что сбылось из прогнозов, а что не сбылось, а что было просто сумасбродством":

1. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет до более чем 100 лет

"Футурист Рэй Курцвейл предсказал в 1999 году, что к 2019 году ожидаемая продолжительность жизни человека превысит 100 лет. "Будут широко использоваться компьютеризированные мониторы здоровья, встроенные в часы, ювелирные изделия и одежду, которые диагностируют как острые, так и хронические состояния здоровья. Помимо диагностики, эти мониторы будут предоставлять целый ряд коррективных рекомендаций и вмешательств", - писал он в книге "Эпоха духовных машин".

"Это не сбылось, - констатирует издание. - Хотя Курцвейл смог точно предсказать появление гаджетов, связанных со здоровьем (например, фитнес-браслетов, приложений для смартфона BioScarves и EKG), с уровнем ожидаемой продолжительности жизни он перегнул палку. По данным ООН, в 2019 году средняя продолжительность жизни в мире составила 72,6 года, а (...) к 2050 году она возрастет до 77,1 года".

2. Компьютеры будут невидимыми

"(...) Компьютеры теперь в значительной степени невидимы. Они встроены повсюду - в стены, столы, стулья, столы, украшения для одежды и в тела. Люди обычно используют трехмерные дисплеи, встроенные в очки или контактные линзы. ... Эта технология отображения проецирует изображения напрямую на сетчатку глаза человека", - писал Курцвейл про 2019 год. Клавиатуры и провода к 2019 году станут редкостью, говорит он. И это правда, - отмечает газета. - В наши дни компьютеры встраиваются куда угодно. У нас есть умные дома, умные столы, умные стулья и многое другое. Хотя мы не можем проецировать изображения непосредственно на сетчатку, Google Glass подошли к этому довольно близко. (...) Ученые также разрабатывают интеллектуальные контактные линзы, способные контролировать физиологическую информацию о глазе и слезной жидкости глаза и могут осуществлять "неинвазивную медицинскую диагностику в режиме реального времени". Несколько групп тестируют умные линзы, которые измеряют уровень глюкозы в слезной жидкости у людей с диабетом".

3. Книги уйдут в прошлое.

"Бумажные книги и документы используются редко, и к ним редко обращаются, - писал Курцвейл про 2019. - Большинство представляющих интерес бумажных документов XX века уже отсканированы и доступны через беспроводную сеть".

"Это неверно, - подчеркивает USA Today. - Согласно ежегодному докладу Ассоциации американских издателей, чистая выручка книгоиздательской индустрии США снижается с 2014 года, но в 2018 году индустрия все еще давала 675 млн печатных книг и принесла почти 26 млрд долларов дохода".

"4. Каждый ваш шаг будет отслеживаться

"Курцвейл предсказывал, что конфиденциальность станет огромной политической и социальной проблемой, и что "практически каждый шаг каждого человека будет храниться где-то в базе данных, - говорится в статье. - Большинство людей считают, что это правда. Твой телевизор следит за тобой. Твой смартфон следит за тобой. Твой веб-браузер отслеживает твой цифровой след. В эпоху, когда некоторые группы населения во всем мире живут под наблюдением высокотехнологичных специалистов в режиме 24/7, большая часть взрослого населения США в настоящее время не считает возможным проживать свою повседневную жизнь без сбора данных о них компаниями или правительством, говорится в новом опросе взрослых американцев, проведенном Pew Research Center".

"Более 80% указывают, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора данных компаниями, перевешивают выгоды", - пишет издание.

5. Население мира достигнет 8 миллиардов человек

"В 1994 году Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики прогнозировал, что численность населения мира увеличится на 2,5 млрд человек, а к 2020 году достигнет 8 млрд (...). Это близко к реальности, но не совсем так: согласно июньскому отчету ООН, население мира составляет 7,7 млрд человек. В докладе говорится, что в течение следующих 30 лет население вырастет еще на 2 млрд человек. По прогнозам, около 2027 года Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира".

6. Китай станет крупнейшей экономикой мира

Говоря о Китае, в статье 1997 года "Долгий бум" футуристы Питер Шварц и Питер Лейден предполагали, что Китай опередит всех: "К 2020 году экономика Китая вырастет до самой большой экономики в мире. Хотя экономика США будет более технологически развитой, а население более обеспеченным, Китай и США в основном будут находиться на одном уровне", - писали они.

"Это близко к реальности. В 2019 году Китай по-прежнему отставал от США, будучи второй по величине экономикой в мире по номинальному ВВП. Недавние прогнозы, однако, предсказывают, что Китай и Индия обгонят США к 2030 году"? - напоминает газета.

7. У нас будут беспилотные автомобили

Их появление на крупных автомагистралях Курцвейл предсказывал в начале XXI века. И это в своем роде так: "десятки компаний (...) все еще проводят испытания беспилотных автомобилей (...). Но о широком использовании действительно автономных транспортных средств, однако, речь пока не идет: по словам экспертов, могут пройти десятилетия, прежде чем мы увидим автомобиль, который сможет ездить туда, куда ему захочется". (...) А летающие машины? Porsche и Boeing в партнерстве разрабатывают "премиальные городские воздушные транспортные средства", а Uber планирует запустить службу летающих такси в 2023 году (...)", - сообщается в статье.

8. Уходить на пенсию в 70 будет нормально

"В своей книге 1994 года "Мир в 2020 году" британский комментатор и редактор Хэмиш Макрей предрек, что люди будут выходить на пенсию будет в 67- 70 лет. "Основным мотивом для этого в Европе будет стоимость для государства. Правительства считают, что если не поднять пенсионный возраст, то бремя выплаты пенсий будет настолько высоким, что работающие люди не будут готовы платить налоги, необходимые для финансирования этого", - писал Макрей.

"Это не сбылось: в США средний возраст выхода на пенсию в 2016 году составлял 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, согласно данным Центра пенсионных исследований. Этот показатель оставался относительно неизменным для мужчин в течение последних нескольких десятилетий, но рос для женщин (...). Некоторые европейские страны устанавливают пенсионный возраст на отметке 67 лет - самый ранний возраст, когда граждане могут начать получать пенсию, а некоторые планируют повысить его в ближайшие несколько лет, согласно данным Финского центра пенсионного обеспечения. Среди многих европейцев эта тема вызывает ожесточенные дебаты", - пишет USA Today.

9. Американцы будут голосовать с помощью электронных средств, не выходя из дома

"Шварц и Лейден предсказывали, что когда миллениралы повзрослеют, они смогут голосовать в электронном виде прямо из дома - возможно, уже на президентских выборов 2008 года. Но пока это не так, - подчеркивается в публикации. - Из-за опасений иностранного вмешательства в американские выборы законодатели не собираются разрешать голосование на президентских выборах в следующем году с телефона. Сторонники онлайн-голосования, однако, говорят, что это может повысить явку избирателей и предотвратить блокирование избирателей на избирательных участках". Однако разработки онлайн-платформ для голосования идут полным ходом, говорится в статье.

10. Китай встанет на путь демократии

"По прогнозам Шварца и Лейдена, несмотря на принятие "драконовских мер" с целью избежать внутреннего кризиса в первом десятилетии нового века, Китай "общепризнанно встанет на путь более демократической политики - хотя и не западного образца". В реальности это не так, - констатирует издание. - В 2019 году Китай сталкивается с растущим вниманием к нарушениям прав человека в отношении протестующих против демократии в Гонконге и почти 1 миллиона уйгуров, преимущественно мусульманского населения, которые подвергаются произвольным арестам и заключаются в лагеря "перевоспитания" в китайском районе Синьцзян".

11. У нас будут "персональные компаньоны"

В своей книге 1999 года "Бизнес cо скоростью мысли" Билл Гейтс предсказал появление персональных устройств, которые подключаются и синхронизируют все устройства будь то дома или в офисе, и позволяют им обмениваться данными. Такое устройство будет проверять электронную почту или уведомления и предоставит нужную информацию, а когда вы пойдете в магазин, то сможете сообщить ему, по каким рецептам хотите приготовить блюдо, и оно сгенерирует нужный список ингредиентов. (...) Гейтс был недалек от истины: Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и множество интеллектуальных технологий (...) теперь легко обмениваются данными с другими вашими устройствами и отвечают на команды", - указывает USA Today.

12. Автомобили смогут ездить месяцами без дозаправки

"Как предсказывали Шварц и Лейден, к 2010 году "водород будет перерабатываться на заводах, похожих на нефтеперерабатывающие, и загружаться в машины, которые смогут проезжать тысячи миль - и много месяцев - без повторной заправки". К 2020 году, по их словам, почти все новые автомобили будут гибридными, в основном использующими водородную энергию. Пока это не так, - пишет газета. - Toyota и Honda занимают лидирующие позиции на рынке автомобилей с водородным двигателем, но это непростая битва с конкурентами, торгующими электромобилями. В 2018 году в США было продано 2300 автомобилей на водородных топливных элементах, что составляет менее 1% от числа проданных электромобилей, сообщает издание InsideEVs, которое освещает новости об электромобилях. (...) В прошлом году европейская железнодорожная компания Alstom запустила первый в мире поезд на водородном двигателе, а в следующем году Лондон планирует выпустить двухэтажные автобусы с водородным двигателем".

13. Главными болезнями в мире будут болезни сердца и депрессия

"В 1996 году Гарвардская школа общественного здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения предсказали, что к 2020 году две основные причины глобального бремени болезней в мире - показателя количества лет здоровой жизни, потерянных из-за болезни, инвалидности или ранней смерти - будут ишемическая (коронарная) болезнь сердца и однополярная глубокая (клиническая) депрессия. В то время основными причинами были инфекции нижних дыхательных путей (например, пневмония) и диарейные заболевания, говорится в исследовании. Это близко к реальности: в 2017 году, самом последнем году, когда были обнародованы соответствующие данные, ишемическая болезнь сердца была второй по значимости причиной глобального бремени болезней, но не депрессии. Пятью ведущими причинами были неонатальные расстройства, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких", - говорится в статье.

14. Глобальная температура поверхности будет расти

"Климатические прогнозы обычно делаются на более длительный период времени, но здесь приводится тот, который охватывает 2020 год. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 1995 год прогнозируется, что к 2100 году средняя глобальная температура поверхности может увеличиться примерно на 3,6 градуса по Фаренгейту/2 градуса по Цельсию или на 1- 3,5 градусов по Цельсию в зависимости от глобальных выбросов парниковых газов. (...) Все идет по плану, - подчеркивает газета. - Впереди еще 80 лет, и оба прогноза представляются возможными. (...) Глобальная средняя температура с середины 90-х годов выросла более чем на 1 градус по Фаренгейту (около 0,6 градуса по Цельсию) (...)".

15. Люди ступят на Марс

"В докладе комиссии по космическим исследованиям при Национальном исследовательском совете за 1996 год говорится, что НАСА запустит "возможные исследовательские миссии человека на Луну и Марс в течение следующей четверти века", и предсказывается, что люди высадятся на Марсе к 2018 году. Шварц и Лейден предполагают похожий сценарий: "В 2020 году люди прибудут на Марс ... Четыре астронавта приземлятся и поделятся своими снимками с 11 миллиардам человек, которые будут наблюдать за этим моментом. Экспедиция станет совместным проектом, поддерживаемым практически всеми странами на планете, кульминацией полутора десятилетий интенсивного внимания к общей цели".

"Пока это не так, - отмечает USA Today. - Мы не ступили на Марс, но спустили восемь беспилотных космических кораблей на поверхность планеты".

16. Борис Джонсон возглавит "Брекзит"

"В 1997 году британская газета The Independent прогнозировала, что в 2020 году Борис Джонсон станет членом кабинета министров Соединенного Королевства (...). В то время 32-летний Джонсон был известен как прямолинейный редактор и обозреватель, но не занимал никаких государственных должностей. "Не тушуясь и идя на столкновение с партийными линиями, Борис "пересмотрит условия членства в ЕС, чтобы Британия соотносилась с Европой, как Канада, а не как Техас - с США", - писали журналисты.

"Этот прогноз довольно близок к реальности: Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 года. Он работал в кабинете министров, начиная с 2016 года, в качестве министра иностранных дел при Терезе Мэй. В декабре Джонсон привел свою Консервативную партию к победе на общенациональных выборах, пообещав "довести "Брекзит" до конца".

17. Антигравитационные пояса революционизируют ведение войны

"Представьте себе мир, в котором сражения ведутся в нескольких футах над землей - солдаты парят в воздухе. В 1968 году математик и ученый Дж. Бреннан предсказал, что антигравитационные пояса "революционизируют тактику ведения сухопутных войн", написав, что "даже если антигравитационный механизм сам по себе не обеспечит горизонтальное движение, то это можно будет легко обеспечить с помощью относительно скромного источника тяги". Он также предполагал, что к 2018 году у людей появятся антигравитационные машины и реактивные ранцы, способные функционировать в течение 30 минут", - говорится в статье.

"Это не так - если вы не Люк Скайуокер или Базз Лайтер", - кратко замечает USA Today.

18. Ядерная энергия заменит природный газ

"В 1968 году профессор Стэнфордского университета Чарльз Скарлотт предсказал, что в 2018 году ядерные реакторы будут производить большую часть объема энергии в США, а значимость природного газа будет уменьшаться. (...) Это не так: в 2018 году на ископаемое топливо - нефть, природный газ и уголь - приходилось около 79% общего производства энергии в США, по данным Управления по энергетической информации США. Около 12% приходилось на возобновляемые источники энергии, и около 9% - на атомную электроэнергию".

19. Американцы будут работать 26 часов в неделю

"В 1968 году считалось, что к 2020 году американцы будут работать 1370 часов в год (или 26 часов в неделю) вместо 1940 часов (37 часов в неделю), утверждал физик Герман Кан и футурист Энтони Вейнер. Но это не так, - отмечает издание. - Хотя мы работаем меньше, чем в 1968 году, среднестатистический американец, согласно Организации экономического сотрудничества и развитии, в 2018 году работал около 1800 часов в год (35 часов в неделю)".

20. Национализм пойдет на убыль

"В 1968 году профессор политологии Массачусетского технологического института Итиэль де Сола Пул предсказал, что более качественное общение, более легкий перевод и более глубокое понимание природы человеческих мотивов сделает более легким установление связей через этнические и национальные границы. "К 2018 году национализм должен стать ослабевающей силой в мире. Растущая открытость в отношении чувств и идентификаций может помочь людям преодолеть некоторые из более деструктивных и враждебных мотивов, лежащих в основе национализма", - писал он.

"Как раз наоборот, - считает издание. - Разжигаемый негативной реакцией на иммиграцию, глобализацию и политический истеблишмент, популистский национализм стал движущей силой, стоящей за "Брекзитом", избранием Дональда Трампа и подъемом правых политиков во Франции, Австрии, Италии, Венгрии, среди прочих стран, говорят ученые. "Везде, куда ни посмотри, на самом деле можно видеть национализм в современном мире", - пишет Стивен Уолт, профессор международных отношений Гарвардского университета, в журнале Foreign Policy Magazine.