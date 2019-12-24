Весенняя пора Путина давно позади 24.12.2019, 13:15

1,387

Даже если за окном, как нынче в Москве, плюс.

"Голубой вагон бежит-качается, скорый поезд набирает ход…"

Путин открыл железнодорожный Крымский мост. Но эффекта "вау", как в мае 2018-го, когда он запустил автомобильный, не вышло, пишет Telegram-канал "СерпомПо".

Зато "вау" и общее возбуждение последовало за объявлением даты ежегодного послания президента Федеральному собранию - 15 января. "Что случилось?", "Почему так рано?". И в самом деле, не успели от праздников просохнуть – и на тебе – получай установки от президента. Жириновский заявил, что ждет поправок в Конституцию, Зюганов напомнил, что предупреждал о досрочных выборах президента…

Конспирологи во всех кабинетах застучали по "клавам".

Короче, что ни скажет теперь Путин, хоть с помощью "Союзмультфильма" очередную порцию мультиков-страшилок про чудо-оружие покажет – народ заинтригован. Маркетинговый ход АП зачетный.

А на самом деле, все просто подзабыли, что весь третий срок, до сбоя в 2018 году, когда послание (то самое, с мультиками) было зачитано 1 марта, почти перед президентскими выборами, Путин напутствовал парламентариев к декабре, накануне Нового года.

Его предшественник-преемник Медведев "посылал" в ноябре-декабре. Путин в первые два президентских срока (2000-2008 гг.) давал наказы Федеральному собранию весной – в апреле-мае.

Смещение послания с весны на зиму показательно. Весенняя пора президента Путина давно позади. И чем дольше он сидит, тем все более стылой становится страна. Даже если за окном, как нынче в Москве, – плюс, птички щебечут и распускаются сбитые с толку аномальным теплом деревья.

Но мы, как говорили советские пропагандисты, "стреляные воробьи", нас с толку не собьешь. И ничего хорошего, кроме всего плохого, учитывая законодательную и идеологическую подготовку всех последних месяцев, от речей Путин не ждем…