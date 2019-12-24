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Открытая граница — вечные проблемы

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  • Виталий Макаренко
  • 24.12.2019, 13:28
  • 2,079
Открытая граница — вечные проблемы
Фото: transler.ru

В Беларусь потоком из России идут наркотики.

Различные СМИ за последнюю неделю опубликовали ряд сообщений, касающихся проблемы распространения наркотиков и борьбы с этой напастью. Достаточно элементарного анализа, чтобы в этих сообщениях уловить определенную закономерность. Например, пресс-служба МВД сообщает, что 17 декабря в Бобруйске оперативники задержали двух молодых могилевчан, у которых при себе, в тайниках и снимаемой квартире обнаружили более 160 грамм психотропного вещества альфа-PVP, относящегося к категории особо опасных. И далее:

– По оперативной информации, они приобретали психотропы на территории России через интернет-магазин, позже фасовали их на дозы и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева, Солигорска и Гомеля, – отметили в МВД. Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.

И это не единичный случай, а тенденция. Как сообщил начальник УНиПТЛ УВД могилевского облисполкома Владислав Ковалев, в Могилевскую область альфа-PVP поступает в основном из России. Сначала года правоохранители изъято более 600 граммов этого психотропного наркотического вещества.

Еще одни персонаж из Могилева, на этот раз 37-летний мужчина, приобретал запрещенные вещества в России и перевозил в Беларусь для продажи. В ходе досмотра его автомобиля в тайнике обнаружили более 100 грамм порошка белого цвета, который содержит в своем составе наркотическое вещество мефедрон. Цена такой партии на черном рынке может превышать 6000 долларов. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Продолжается работа по установлению фактов его преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Ну и еще одна новость про дельцов уже более крупного масштаба. По сообщению, опять же, пресс-службы МВД Беларуси, сотрудники наркоконтроля нашей страны и России пресекли деятельность международной группировки, специализировавшейся на производстве и сбыте метадона в особо крупных размерах.

Оказывется, ее организатором и активным участником являлся наш земляк, житель Могилева, который в Подмосковье приобрел частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотиков.

(Национальность наркобарона мы указывать не будем, по соображениям политкорректности, но все и так догадались, что это был представитель определенной этнической группы). Задержали его с поличным в Московской области. Из незаконного оборота изъято более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограммов химических веществ и прекурсоров, лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более полутора миллионов долларов США.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК России. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

И это сводка только за последнюю неделю. Закономерность, о которой говорилось в начале статьи очевидна — в Беларусь, и в Могилевскую область в частности, потоком из России идут наркотики. О масштабах этого потока можно только догадываться, так как приведенные выше случаи — это только вершина айсберга, до которой дотянулсь правоохранители.

Что же происходит? А схема довольно простая. В России наркодельцами закупаются либо уже готовые наркотические средства (которые беспрепятственно перевозятся в Беларусь и здесь реализуются), либо налаживается их производство. Для этого в Китае, Индии и других странах закупаются химикаты, которые сами по себе не являются наркотиками. Затем из них, уже на территории самой России производятся запрещенные препараты. Ну, а завезти их к нам — проблем нет, граница, в том числе и таможенная отсутствует. Вот и едет к нам смерть беспрепятственно и в крупных размерах. И то, что изымают силовики — это мелочь по сравнению с тем, что успевают употребить наши сограждане. Так что проблему наркомании в Беларуси не решить только путем ужесточения наказаний для распространителей — необходимо пресекать сам ввоз в страну наркосодержащих веществ. А сделать это без налаживания надлежащего контроля на границе не удастся…

Виталий Макаренко, 6tv.by


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