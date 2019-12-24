CМИ: Зеленский уволит нескольких министров

CМИ: Зеленский уволит нескольких министров1
- 24.12.2019, 13:41
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В его Офисе не против распустить весь украинский Кабмин.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели определится с увольнением некоторых министров, сообщает УП. Off the record (один из Telegram-каналов Украинской правды) со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Офисе президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства и имеют несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависит от главы государства. Якобы речь идет о замене двух-трех министров.
В ОП, по данным УП. Off the record, не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.
«Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось», - цитирует издание высокопоставленного собеседника.
Официального подтверждения этой информации пока нет.