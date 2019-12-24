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Леонид Кулаков: Выступим единым фронтом и отстоим свою страну

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  • 24.12.2019, 13:45
Леонид Кулаков: Выступим единым фронтом и отстоим свою страну
Леонид Кулаков

Народ, который знает себе цену, не может быть сломлен.

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков рассказал в интервью пресс-службе гражданской кампании о главной цели для каждого белоруса в 2020 году:

- В первую очередь, уходящий 2019 год мне запомнился протестами. Люди стали протестовать, потому что ситуация в стране с каждым годом ухудшается. Уже видно, что люди устали терпеть беззаконие и экономическое неблагополучие, от того и стали выходить на улицы.

Мало того, что власть бесконечно лезет в карман к людям, забирая последние гроши, так теперь они хотят забрать самое ценное для любого белоруса – независимость. И это тоже причина уличных акций, и думаю, что численность участников на митингах за независимость с каждым разом будет нарастать.

У любого белоруса будет основной план на 2020 год - защита своей страны. Для этого нужно выходить на акции протеста, показывать, что нам не безразлично будущее родины, что мы хотим жить в суверенной стране. Нужно проявлять солидарность, поддерживать тех, кто был незаконно осужден диктаторским режимом, демонстрировать, что мы – едины. Всем белорусам необходимо сплотиться ради одной важной цели – защита своей страны! Выступить единым фронтом и отстоять свой общий дом!

В наступающем 2020 году я бы хотел пожелать своим согражданам, чтобы они уважали себя, потому, что народ, который знает себе цену – он не может быть сломлен. Цените и уважайте себя, защищайте свой дом и своих детей, и тогда все у нас получится.


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