закрыть
24 декабря 2019, вторник, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

98-летнего мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества

1
  • 24.12.2019, 13:56
  • 1,247
98-летнего мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества

Принц покинул больницу самостоятельно.

98-летнего принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, выписали из больницы после того, как его внезапно госпитализировали в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Принц покинул больницу самостоятельно и сел в машину без посторонней помощи. Он был одет в элегантный галстук и махал медсестре, когда покидал медучреждение.

Букингемский дворец сообщил, что принц покинул больницу после выписки и "теперь вернулся в Сандрингем".

Филипп был в частной больнице короля Эдуарда VII с пятницы. Букингемский дворец настаивал, что его госпитализация была "мерой предосторожности".

Дворец не удался в подробности относительно его заболевания или характера лечения. Но похоже, что принцу оказали необходимую помощь так, чтобы он мог вернуться к семье на Рождество.

В последние годы принц Филипп страдал от болезней сердца и других заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря. Он в значительной степени исчез из поля зрения общественности с тех пор, как объявил о своем уходе от выполнения королевских обязанностей в 2017 году.

Неизвестно, будет ли Филипп чувствовать себя достаточно сильным, чтобы присутствовать на рождественском утреннем церковном богослужении, в котором традиционно принимают участие королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип