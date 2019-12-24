Агент Дмитрия Аленичева: У минского «Динамо» есть тренер 24.12.2019, 14:01

Российский футбольный тренер не ведет переговоры с белорусским клубом.

Агент российского футбольного тренера Дмитрия Аленичева не подтвердил информацию, что его клиент может возглавить минское «Динамо», пишет Sport24.

«Дмитрий Аленичев вернется к тренерской работе сразу, как только будет предложение, которое его устроит.

Интерес минского «Динамо»? Там есть главный тренер, и, насколько мне известно, он продолжает работать с командой. Не в характере Аленичева вести какие-то переговоры с клубом, имеющим главного тренера или официально не объявлявшем о его отставке», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что Гуренко покинет клуб, несмотря на действующий контракт.