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Агент Дмитрия Аленичева: У минского «Динамо» есть тренер

  • 24.12.2019, 14:01
Агент Дмитрия Аленичева: У минского «Динамо» есть тренер

Российский футбольный тренер не ведет переговоры с белорусским клубом.

Агент российского футбольного тренера Дмитрия Аленичева не подтвердил информацию, что его клиент может возглавить минское «Динамо», пишет Sport24.

«Дмитрий Аленичев вернется к тренерской работе сразу, как только будет предложение, которое его устроит.

Интерес минского «Динамо»? Там есть главный тренер, и, насколько мне известно, он продолжает работать с командой. Не в характере Аленичева вести какие-то переговоры с клубом, имеющим главного тренера или официально не объявлявшем о его отставке», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что Гуренко покинет клуб, несмотря на действующий контракт.


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