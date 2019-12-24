В Италии представили одежду будущего 24.12.2019, 14:07

Жилетка выполнена по технологии вертикального озеленения.

Арусяк Габриэлян, профессор кафедры ландшафтной архитектуры, создала микросад, который можно надеть на себя как жилетку. Ее разработка — предупреждение о дистопическом будущем, которое рано или поздно ожидает человечество, пишет «Нож» со ссылкой на Fast Company.

Габриелян презентовала портативный сад в Американской академии в Риме. Жилетка выполнена по технологии вертикального озеленения — ее основу составляет войлок, засеянный семенами. Этот материал удерживает влагу подобно губке. Удобрять растения архитектор предлагает с помощью пота и урины носителя — для их сбора в жилетке установлена специальная система с фильтром. К тому же, предполагается, что носимый сад станет домом не только для растений, но и для насекомых, которые также будут приносить ему пользу.

Сад-жилетку Габриелян позиционирует как возможный элемент будущего, в котором произошла экологическая катастрофа: по ее мнению, через несколько веков человечество может так сильно испортить природу, что почва перестанет быть плодородной. Тогда людям придется искать альтернативу земле.

Идея появилась у Габриелян во время беременности: она думала о том, как организм матери вырабатывает и доставляет ребенку необходимые питательные вещества, и спросила себя — а сможет ли человек пойти еще дальше и использовать свое тело, чтобы выращивать с его помощью еду, став частью мини-экосистемы вместе растениями и насекомыми?

В жилете очень тепло, но сыро, призналась Габриелян. Она добавила, что носить такой сад долго не получится — он слишком тяжелый. Тем не менее, за несколько недель с прототипа ей все же удалось собрать несколько килограммов урожая: капусту, клубнику, грибы, горох и шалфей.