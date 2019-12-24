Ввысь на 5 копеек Виктор Горбачев

24.12.2019, 14:11

Виктор Горбачев

Фото: Facebook

К елочке подарок.

После Рождества. Ну, чтобы с опохмелья не поняли, что к чему. Именно с 26 декабря и подорожает.

Что? Ах, проезд в городском транспорте Минска и в метро. Подумаешь, на каких-то 5 копеек. В других областях уже подняли до того как. Ну, и Минск в нагрузку. К елочке подарок.

Это такая любовь. Да, это и есть «любовь» к своему народу. Стабильность. Все ввысь, и ни каких падений. Чего мелочиться, как с топливом по 1 копейке? Тут уж сразу. Но по 5.

И да, значит и ЗП будет выше. Говорят,скоро опять по 500.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»