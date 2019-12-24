закрыть
24 декабря 2019, вторник, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Financial Times выбрала словом года девиз Брюса Ли и протестов в Гонконге

  • 24.12.2019, 14:25
Financial Times выбрала словом года девиз Брюса Ли и протестов в Гонконге
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Девиз был озвучен в одном из эпизодов сериала «Лонгстрит».

Британская газета Financial Times (FT) выбрало одним из слов 2019 года фразу «будь водой» (Be water), ставшую своеобразным девизом протестов в Гонконге. Популярность совет «Будь водой» обрел в 1971 году, когда в одном из эпизодов сериала «Лонгстрит» его дал герой Брюса Ли, пишет РБК.

«Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным, как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой», — произносит актер, излагая центральную идею свой «философии воды» в кунг-фу.

Весной 2019 года тот же девиз взяли на вооружение участники протестов в Гонконге, где жил и умер Брюс Ли. В своем противостоянии с правоохранительными органами протестующие подражают воде в различных ее формах. В начале акций они «конденсируются» в различных местах как роса, чтобы перекрыть дорогу или окружить какое-то здание, при появлении силовиков — готовы рассеяться как туман, или утечь по улочкам как вода, но в случае необходимости могут оказать сопротивление, став твердыми как лед.

Слова, определяющие суть 2019 года, FT выбирает в рамках проекта «Год в слове». Наряду с «Будь водой» в число избранных вошли «Разъединение» (Decoupling), описывающее распад экономических отношений США и Китая, который может стать началом новой эры, по сути своей противоположной процессу глобализации последних 40 лет, а также слово «Мы» (We) — отмену IPO компании We Co. в FT называют предупреждением для других технологических компаний.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип