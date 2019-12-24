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Жизнь в Беларуси дорожает

  • 24.12.2019, 14:31
Жизнь в Беларуси дорожает

В бюджете на будущий год – заметное сокращение доходов.

Беларуси не удалось договориться с Россией о получении энергетических субсидий. Первым последствием уже стал рост цен на бензин. В бюджете на будущий год – заметное сокращение доходов, пишет «Независимая газета».

Министр финансов Максим Ермолович, выступая на экономической конференции в Минске, заявлял, что наиболее очевидным шагом по минимизации последствий подорожания нефти из-за российского налогового маневра станет подорожание бензина внутри страны. С минувшего воскресенья нефтепродукты внутри страны подорожали в 27-й раз. Чтобы избежать негативной реакции населения, концерн «Белнефтехим» повышает стоимость бензина и дизтоплива на 1 копейку.

Впрочем, представители концерна пока не говорят о том, что рост стоимости нефтепродуктов связан с изменениями в условиях поставок российской нефти, а объясняют свои действия ростом мировых цен на нефть.

Сомнения экспертов в искренности этих комментариев связаны с тем фактом, что бензин в Беларуси дорожал даже тогда, когда мировые цены на нефть снижались. Сейчас бензин АИ-92 для белорусов обойдется в 1,63 белорусского рубля (48,3 российского рубля), АИ-95 и ДТ – 1,73 (51,3). Повышение цен на топливо неизбежно влечет за собой рост цен на другие товары и услуги: продукты, перевозки, общественный транспорт и прочее, констатируют эксперты.

Экономика страны по итогам ноября выросла всего лишь на 1,1% при планах правительства за год показать рост на 4%. Промышленное производство обеспечило прирост и вовсе на уровне арифметической погрешности – 0,7%. Рост поддержало сельское хозяйство – 2,7%.

В минусе внешнеторговый оборот (на 1% – до 68,67 млрд долл.) и экспорт (на 1,6% – до 34,61 млрд долл.). Особенно пострадал экспорт товаров – на 4% – до 26,83 млрд долл. Услуги пока в плюсе – 7,6% (7,78 млрд долл.), что позволяет сохранять хоть и небольшим, но положительным сальдо по товарам и услугам – 559 млн долл. Чего нельзя сказать о торговле товарами. Беларусь купила их больше, чем продала, на 2,54 млрд долл. Это на 740 млн долл. больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

На итоги работы экономики повлияли проблемы с поставками нефти в страну из-за поступления в апреле загрязненной нефти. Объемы ее импорта снизились по сравнению с прошлым годом на 3,2% до 14,71 млн тонн. Соответственно снизился и экспорт нефтепродуктов – на 14,5% – до 8,79 млн т.

Новый год не обещает ничего оптимистичного. Беларусь приняла вызов России, касающийся углубления интеграции в обмен на продолжение энергетических дотаций, но, судя по последним озвученным результатам переговоров, проиграла. Впервые за много лет Беларусь сверстала дефицитный бюджет. Согласно принятому документу, доходы вырастут всего лишь на 0,3%, в то время как расходы повысятся более чем на 11%. Для покрытия расходов не хватает почти миллиарда доходов, и искать их придется за пределами страны. Основная причина снижения доходов снова в России – изменение условий поставки нефти, которое приведет к удорожанию каждой тонны на 17,7 долл., снижению эффективности нефтепереработки. Совокупные потери доходов бюджета в 2020 году ожидаются в размере 839,1 млн долл. Из-за налогового маневра в России Беларусь недосчитается 239,3 млн долл. в виде таможенных пошлин и 423,6 млн долларов от прекращения реэкспорта нефти.

Помимо повышения цен на нефтепродукты правительство вынуждено повышать доходы от налогов, а значит, налоговую нагрузку на предприятия. Доля налоговых доходов бюджета увеличится в 2020 году до 81 с 74% в нынешнем. В целом эксперты оценивают бюджет Беларуси будущего года как бюджет потребления, а не развития. Снижены расходы на экономику с 16 до 14%, на социальную политику – с 10 до 8%.

Ситуация осложняется тем, что будущий год в Беларуси – год президентских выборов. Как признался Александр Лукашенко, экономить на зарплатах электората он не намерен. Это дает экспертам основания утверждать об еще одном риске – экономических перекосaх и даже девальвации национальной валюты после президентских выборов. Дело в том, что на фоне снижения темпов роста экономики и роста производительности труда доходы населения неуклонно повышаются – плюс 6,6% к уровню января–октября прошлого года.


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