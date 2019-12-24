Владимир Некляев: Каждый день мы должны защищать независимость 2 24.12.2019, 14:46

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Владимир Некляев

И тут нет никаких вопросов.

Белорусский поэт и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев уверен, что нельзя задаваться вопросами, надо или не надо выходить на акции протеста, сообщает «Радыё Свабода». Особенно, по его мнению, в настоящее время - после сообщения, что премьер Российской Федерации очень доволен тем, что 30 карт углубления интеграции будут окончательно подписаны, они все согласованы.

«И осталась только одна карта, 31-я, -« джокер »президента России Путина о единой валюте. А это означает - о единой экономической, финансовой, а значит, и политической системы. То есть это присоединение Беларуси к Российской Федерации. Иначе это называется инкорпорацией.

В нынешней ситуации решать, выходить ли не выходить на акции протеста, рассуждать не могли бы ни грузины, ни армяне, ни украинцы, ни поляки. Только белорусы могут рассуждать, в какое время и когда лучше им защищать независимость страны.

Так что для меня нет здесь вопроса: каждый день мы должны бороться за независимость. Чтобы она хотя бы сохранилось в той форме, которая есть сейчас».