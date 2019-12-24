Видеофакт: Украинские военные обнаружили тайный бункер боевиков на Донбассе 24.12.2019, 15:40

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На укрепление украинские бойцы наткнулись, когда копали окопы для себя.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге, на линии соприкосновения в зоне Операции Объединенных сил, раскопали бункер, в котором раньше жили боевики.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, пишет сайт apostrophe.ua.

На укрепление украинские бойцы наткнулись, когда копали окопы для себя. Бункер был как следует защищен: бетонные перекрытия в несколько рядом и металлические контейнеры в середине, где находились боевики. Теперь его используют бойцы ВСУ, и бункер спасает им жизни во время тяжелых обстрелов.

Это сильно помогает бойцам, поскольку на этом участке фронта обстрелы бывают достаточно часто: применяются как пулеметы, так и минометы.

"Местные не ведут себя так агрессивно. Как только ротация или специалисты прибывают, то пытаются выявить наши огневые точки", - говорит военнослужащий с позывным "Француз".