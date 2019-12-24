От шатдауна до импичмента: чем занимался Конгресс США в 2019 году 1 24.12.2019, 15:59

Конгресс завершил год внезапным всплеском законотворческой работы.

Работа Конгресса в 2019 году началась с приветствий по поводу приведения к присяге рекордного числа законодателей-женщин и представителей этнических и религиозных меньшинств, передает «Голос Америки».

Но после того как 435 членов Палаты представителей и 100 сенаторов приступили к работе, поляризованная политика регулярно тормозила работу Конгресса, который в конце года был поглощен импичментом президента Дональда Трампа.

Тем не менее, несмотря на импичмент, Конгресс завершил год внезапным всплеском законотворческой работы.

Этот год для Конгресса начался приостановкой работы правительства, которая длилась рекордные 35 дней. Это шокировало законодателей-новичков, которым пришлось пройти ускоренный курс вашингтонской политики.

«Времени для разогрева не было. Мы приехали 3 января, принесли присягу и уже через несколько часов голосовали по законопроектам об открытии правительства», – рассказывала конгрессвумен-демократ Кэти Портер.

Тем не менее, правительство не работало до конца января, из-за чего ежегодный доклад президента «О положении дел в стране» был отложен до февраля.

«Мы можем преодолеть старые разногласия, залечить старые раны, выстроить новые коалиции», – заявил Дональд Трамп, выступая в Конгрессе.

Подобные надежды редко осуществляются, когда одна партия, в данном случае демократы, имеет большинство в Палате представителей, а другая, республиканцы, контролирует Сенат.

Говорит бывший сенатор штата Огайо Капри Кафаро.

«Все возлагают вину друг на друга, – комментирует ситуацию экс-сенатор штата Огайо Капри Кафаро, который сегодня работает в Американском университете. – В результате мы получаем тупик и не очень большое продвижение в отношении политических вопросов, на которое, как мне кажется, надеялись американцы».

Судя по всему, нынешний год будет одним из самых непродуктивных в современной истории. К середине декабря Конгресс принял лишь 90 законопроектов, которые стали законами. Многие них касаются мелких вопросов, например, переименования одного почтового отделения в Техасе в мемориальное почтовое отделение имени Лукаса Лоу.

По мнению Стивена Биллета из Университета Джорджа Вашингтона, законодатели произвели много законопроектов, но «тот факт, что они сидят там и никуда не движутся, свидетельствует о различиях в философии и, опять же, о разобщенности».

«Мы видим, как наша страна проявляет себя в нынешнем Конгрессе, и, конечно же, все внимательно следят за предстоящими выборами», – говорит он.

Свою лепту в тупиковую ситуацию, сложившуюся в этом году, внесли слушания по импичменту президента Дональда Трампа в Палате представителей.

К удивлению многих наблюдателей, после этого конгрессмены пришли к соглашению с Трампом об одобрении масштабного торгового соглашения с Мексикой и Канадой.

«Он все еще президент, и если вы хотите проводить политику, вам придется работать с президентом, – комментирует ситуацию Мишель Сверс из Джорджтаунского университета. Политики способны отделять одни вещи от других, может быть, лучше, чем остальные люди. Они знают, что им нужно дать этому закону ход».

В этом году затормозилась работа над законопроектами по иммиграции, здравоохранению и контролю над оружием.

Тем не менее, в рамках соглашения о расходовании средств, достигнутого в конце года, было профинансировано исследование о мерах безопасности при обращении с оружием и некоторые работы по строительству стены на границе. Также был повышен до 21 года минимальный возраст покупателей табачных изделий.

На международном фронте в 2019 году появились новые законы о поддержке прав человека и самоопределения в Гонконге. Кроме того, «Закон о правах человека в отношении уйгуров» был одобрен обеими палатами.

«Мы должны заявить, что культурный геноцид и злодеяния, от которых пострадали уйгуры и другие в Китае, больше не должны повториться», – подчеркнул республиканский конгрессмен Крис Смит.

Попытки запретить продажу военной техники Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Англии, Франции, Испании и Италии провалились из-за наложенных президентом вето. Та же судьба постигла попытки положить конец вмешательству Америки в военную кампанию Саудовской Аравии в Йемене.

Эксперты допускают, что продуктивная полоса в работе Конгресса может закончиться в январе, когда Вашингтон нацелится на выборы 2020 года.