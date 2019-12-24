закрыть
24 декабря 2019, вторник, 16:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусы требуют возобновить расследование дел исчезнувших политиков

1
  • 24.12.2019, 16:09
  • 1,230
Белорусы требуют возобновить расследование дел исчезнувших политиков
Фото: Андрей Максимов

В СК и Генеральную прокуратуру отправлено специальное обращение.

Жители Слонима написали коллективное обращение в Следственный комитет Беларуси и в Генеральную прокуратуру, передает «Радыё Рацыя». В коллективном обращении сообщается:

- Мы, граждане Беларуси, жители Слонима, требуем возобновить расследование дел об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в связи с появлением новых фактов.

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала фильм-расследование и текст об исчезновении лидеров белорусской оппозиции в конце 90-х годов.

Бывший боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что в 1999 году участвовал в похищениях и убийствах Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского. По словам Юрия Гaравского, он вместе с несколькими сослуживцами под командованием Дмитрия Павличенко участвовал в похищении и убийстве оппозиционеров.

Юрий Гаравский подробно рассказал, как происходили похищения и убийства. Назвал фамилии соучастников и все обстоятельства тех ужасных событий.

В связи с появлением данных фактов, просим срочно принять все необходимые меры по расследованию преступлений, связанных с исчезновением Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Коллективное обращение с подписями жителей Слонима уже отправлены по почте в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип