Белорусы требуют возобновить расследование дел исчезнувших политиков 1 24.12.2019, 16:09

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Фото: Андрей Максимов

В СК и Генеральную прокуратуру отправлено специальное обращение.

Жители Слонима написали коллективное обращение в Следственный комитет Беларуси и в Генеральную прокуратуру, передает «Радыё Рацыя». В коллективном обращении сообщается:

- Мы, граждане Беларуси, жители Слонима, требуем возобновить расследование дел об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в связи с появлением новых фактов.

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала фильм-расследование и текст об исчезновении лидеров белорусской оппозиции в конце 90-х годов.

Бывший боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что в 1999 году участвовал в похищениях и убийствах Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского. По словам Юрия Гaравского, он вместе с несколькими сослуживцами под командованием Дмитрия Павличенко участвовал в похищении и убийстве оппозиционеров.

Юрий Гаравский подробно рассказал, как происходили похищения и убийства. Назвал фамилии соучастников и все обстоятельства тех ужасных событий.

В связи с появлением данных фактов, просим срочно принять все необходимые меры по расследованию преступлений, связанных с исчезновением Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Коллективное обращение с подписями жителей Слонима уже отправлены по почте в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Беларуси.