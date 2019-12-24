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У России не оказалось технологий, чтобы достроить «Северный поток-2»

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  • 24.12.2019, 16:15
У России не оказалось технологий, чтобы достроить «Северный поток-2»

На проектирование собственного трубоукладчика потребуется два года, на строительство - четыре года.

В настоящий момент у России нет собственного трубоукладчика, который мог бы достроить газопровод «Северный поток-2» вместо судна швейцарской компании Allseas, прекратившей работы в Балтийском море из-за санкций США.

Об этом во вторник в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, пишет finanz.ru.

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет», - констатировал Рахманов, добавив, что на создание укладчиков под конкретный проект уйдут годы.

По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года. «К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся», - предупредил топ-менеджер.

Он напомнил, что в примерно в такие же сроки удалось построить ледокол «Ленин» и выразил уверенность, что «страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все».

«Ничего там на самом деле с точки зрения техники хитрого нет: две, условно говоря, лодки, между ними - укладочная машинка, ну и целый завод, конечно же, по сварке трубы, изоляции и тому подобное», - цитирует Рахманова «Интерфакс».

«Да это будет, возможно, чуть дольше. Да, это будет, возможно, дороже. Но вы же сами понимаете - почему мы так много живем на импортном? Это удобно. Конечно, удобно и гарантированно любому заказчику взять технологию, которая уже опробована многими годами. Но иногда наступают такие времена, когда гарантированное почему-то кончается - и все начинают задавать вопрос, а почему у нас этого своего нет. Ну, потому что было так удобно. А если сейчас настало время, когда стало неудобно, - значит, время взяться за карандаши, сесть за компьютеры и начать рисовать план», - призвал Рахманов.


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