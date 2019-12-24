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В Минске дали название нескольким безымянным скверам и одной улице

  • 24.12.2019, 16:22
В Минске дали название нескольким безымянным скверам и одной улице

Среди них — сквер в районе улицы Клары Цеткин.

В столице дали названия нескольким безымянным скверам, паркам и улице. Среди них — сквер в районе улицы Клары Цеткин, сообщает tut.by.

Новые названия утвердили «депутаты» на 13-й сессии Мингорсовета.

В Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской (по названию города Лепеля).

Во Фрунзенском районе зеленую зону на улице Матусевича назвали Погулянка. Так назывались хутор и деревня, которые находились здесь в первой половине ХХ века. А на улице Якубовского, где установлен бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского, — теперь будет одноименный сквер.

Решено в Московском районе парк на улице Клары Цеткин назвать Еврейским мемориальным парком. Там в конце ХIX — ХХ веков размещалось еврейское кладбище. В годы Великой Отечественной войны это было одно из мест массового уничтожения населения, в том числе узников Минского гетто. Обретение названия — важный шаг в мемориализации сквера. Напомним, этой осенью во время прокладки труб техника зацепила там могилы.

Такие названия в октябре предложила Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска. Свои мнения по этому поводу минчане могут высказать в течение двух недель.


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