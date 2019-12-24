В Киеве под посольством РФ провели акцию «Сказки Путина» 3 24.12.2019, 16:41

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Человек в маске правителя РФ раздавал «подарки» в виде дезинформации о Крыме.

Во вторник, 24 декабря, под посольством России в Киеве активисты провели акцию под названием «Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира».

Как сообщает Крым.Реалии, это уже 42-я ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы «КрымSOS» требовали от России расследовать дела пропавших людей в аннексированном Крыму.

Акция «Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира»

«Мы хотели бы обратить ваше внимание и напомнить о том, что Россия и, особенно, президент России Путин в публичном пространстве никогда не признает, что оккупация Крыма потянула за собой большое количество проблем и нарушений прав человека. Особенно это чувствуется, когда российские представители выступают на международных площадках. Они рассказывают о сказочной, альтернативной реальности», – рассказал об акции один из координаторов общественной организации «Крым SOS» Денис Савченко.

Во время акции человек в маске российского президента Владимира Путина сидел возле новогодней елки и раздавал условным представителям других стран подарки в виде дезинформации о Крыме.

Акция «Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира»

Эту акцию, добавил Савченко, посвятили двум исчезнувшим на аннексированном полуострове крымским татарам: Арлену Терехову и Руслану Ганиеву.

Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими без вести.