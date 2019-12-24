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Геннадий Федынич: Попавшие в пенсионную ловушку, властям этого не простят

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  • 24.12.2019, 16:52
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Геннадий Федынич: Попавшие в пенсионную ловушку, властям этого не простят
Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП критически относится к повышению пенсионного возраста.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что повышение пенсионного возраста позволяет «расти пенсии».

Напомним, что с 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин - 57 лет, а минимальный страховой стаж - 17,5 лет.

За комментарием «Радыё Рацыя» обратилось к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу:

- От чиновников хотелось бы не слова слышать, а видеть дело с озвучиванием конкретных цифр. Сколько сегодня человек из тех, кто после повышения пенсионного возраста пенсию пока не получили? Сколько на этом государство сэкономило? На сколько подняли пенсию?

Пусть скажут и о том, а сколько государство не получило из-за того, что люди уехали из страны жить или работать? Где цифры? А они, на мой взгляд, как раз и отражали бы общую ситуацию, так как, если бы те, кто уехал, работали в Беларуси, то и пенсии у людей были бы больше.

- Повышая пенсионный возраст, государство экономит на здоровье людей?

- Так и есть. При этом надо понимать, что сегодня до пенсии далеко не все и доживают. И им уже та пенсия не нужна.

Думаю, те, кто попал в пенсионную ловушку, власти этого не простят.


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