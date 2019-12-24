Виллы и небоскребы: как тратили миллионы, вывезенные из Кыргызстана 24.12.2019, 17:01

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Фото: RFE

Расследование журналистов.

Логистический магнат из Центральной Азии Хабибула Абдукадыр оказался в центре скандала в Кыргызстане после публикаций о том, что из страны вывозятся огромные суммы наличных. Новое совместное расследование Радио Азаттык (кыргызской службы Радио Свобода), OCCRP и издания Kloop обнаружило, что Хабибула Абдукадыр вложил десятки миллионов долларов в недвижимость в Европе и США, пишет «Настоящее время».

Уйгурский бизнесмен и гражданин Казахстана Абдукадыр и его семья приобрели эту недвижимость после того, как получили десятки миллионов долларов от "подпольного финансиста" Айеркена Саймаити. Саймаити, по его собственному признанию, вывозил деньги из Кыргызстана при помощи курьеров. В ноябре 2019 года его убили в Стамбуле. Убийство было похоже на заказное.

В предыдущих частях расследования рассказывалось о том, как Саймаити тайно переправлял деньги для семьи Абдукадыр, а также о незаконных таможенных схемах и выводе "грязных денег" из Кыргызстана. После выхода материалов в Бишкеке начались антикоррупционные протесты.

Третья часть совместного расследования основана на финансовых документах и интервью, предоставленных Саймаити до того, как его убили.

Информация из земельных реестров и корпоративные данные позволили журналистам выявить как минимум 20 объектов, которые семья Абдукадыр купила в Германии, Великобритании, США и ОАЭ в последние 8 лет.

Речь идет о девелоперских проектах в Дубае, домах в Вирджинии и Калифорнии, а также роскошных резиденциях в Лондоне. В британской столице семья приобрела особняк в частном поместье Кумби-Парк за 6 миллионов долларов.

В Германии семье Абдукадыр принадлежит строительный объект в центре Аугсбурга. Местные жители недовольны стройкой: здание почти заброшено, а все сроки по сдаче проекта сорваны.

По данным расследователей, семья Абдукадыр потратила по меньшей мере 65 миллионов долларов на недвижимость в этих странах. Однако эту цифру нельзя считать окончательной – в нее не входит стоимость строек, а это еще десятки миллионов. К тому же не во всех странах данные о недвижимости доступны публично.

Перед смертью Айеркен Саймаити передал журналистам "липовый", как он выразился, контракт, по которому его кыргызстанская компания "Абдыраз" дала 30 миллионов долларов в долг одной из немецких компаний Абдукадыра. Документ использовался, чтобы обосновать происхождение десятков миллионов долларов на счетах Абдукадыра для немецких банков.

Ни сам Хабибула Абдукадыр, ни его деловые партнеры не ответили на многочисленные просьбы журналистов о комментарии. Кроме того, они не комментировали публично и уже вышедшие статьи о происхождении их капитала.

После выхода первой части совместного расследования РСЕ/РС, OCCRP и издания Kloop, основанного на признаниях Саймаити, кыргызстанская финансовая полиция заявила, что бизнесмен вывел из банков страны около миллиарда долларов.

Хабибула Абдукадыр – непубличный человек, при этом он довольно тесно связан с политическими элитами Кыргызстана. Журналисты заметили Абдукадыра на видеозаписи с инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года. На видео Абдукадыр сидит во втором ряду рядом с братом президента, послом Кыргызстана в Украине Юсупбеком Шариповым.

Незадолго до своего убийства Саймаити, 37-летний гражданин Китая, рассказал, что бывший замглавы кыргызстанской таможни Раимбек Матраимов был вместе с Абдукадыром замешан в незаконной таможенной схеме.

Радио Азаттык, OCCRP и издание Kloop ранее сообщали о том, что жена Матраимова вместе с семьей Абдукадыр инвестировала в девелоперский проект в Дубае. Матраимов отрицает какие-либо обвинения в нарушении законов и не дает комментариев по поводу проекта в Дубае. Он и его семья подали в суд на кыргызскую службу Радио Свобода и издание Kloop.