Политзаключенный Михаил Жемчужный: Спасибо за поддержку 2 24.12.2019, 17:31

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Администрация колонии в Горках решила, что Жемчужный проведет Рождество и начало 2020-го года в ШИЗО.

23 декабря администрация исправительной колонии №9 города Горки Могилевской области снова поместила политзаключенного Михаила Жемчужного в штрафной изолятор. Об этом политзаключенный сообщил в письме правозащитнику Леониду Светику, сообщает «Витебская весна».

Михаил Жемчужный рассказал, что цензура его писем на свободу продолжается. Последнее письмо в Витебск смогло пройти через цензора только со второго раза. Первое декабрьское послание было «уничтожено за цинизм». Под цензуру не подпадают только письма правозащитникам.

«Но и это, наверное, не совсем так. Текст письма, которое датируется узником горецкой колонии 5-м декабря, познал небольшую цензуру или, по крайней мере, - самоцензуру», - высказывает предположение правозащитник Леонид Светик.

Михаил Жемчужный продолжает также добиваться в суде отмены статуса «заключенного, склонного к экстремистскому поведению», который «повесила» на него администрация колонии. Но пока что - безрезультатно: суд Горецкого района последовательно принимает позицию руководства исправительного учреждения.

«Горецкий суд уже второй раз отказывается рассматривать дело о постановке меня на профилактический учет как «склонного к экстремизму», - пишет Жемчужный. На последний отказ рассмотреть обращение судьей Александром Зайцевым, политзаключенный направил частную жалобу в Могилевский областной суд.

Перед изоляцией в штрафной изолятор Михаил Жемчужный поспешил поздравить коллег-правозащитников с праздниками.

«Я с 23.12.2019 иду снова в ШИЗО праздновать Новый год. Поэтому поздравляю всех правозащитников с международным Днем защиты прав человека и другими чудесными зимними праздниками!» - написал политзаключенный.

Михаил Игоревич благодарит за поддержку и сообщает, что со здоровьем у него все в порядке.

Политзаключенный за два последних года провел в ШИЗО более 500 суток.