Акция «Сочельник без границ»: Поляки приглашают незнакомых иностранцев за свой рождественский стол 24.12.2019, 17:38

В этом году в акции могут принять участие даже 7 тысяч человек.

В этом году в акции «Сочельник без границ» могут принять участие даже 7 тыс. человек. В рамках инициативы Института мысли Шумана польские семьи приглашают к своему рождественскому столу иностранцев, проживающих в Польше, передает «Польское радио».

Заявки о желании принять иностранного гостя или стать им принимаются до поздних часов 24 декабря на интернет-странице «Сочельник без границ».

Среди иностранцев, изъявивших желание присоединиться к акции, наибольшую группу составляют студенты и трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Индии и Турции.

Организаторы акции «Сочельник без границ» подчеркивают, что международные встречи за рождественским столом – это возможность завести новых друзей.

В этом году акция «Сочельник без границ» состоится в четвертый раз.