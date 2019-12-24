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Лукашенко провел кадровые перестановки в МВД

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  • 24.12.2019, 17:46
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Лукашенко провел кадровые перестановки в МВД

Диктатор назначил главе МВД двух замов.

Лукашенко 24 декабря принял решение по кадровым перестановкам в МВД. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-служба диктатора.

Генерал-майор милиции Николай Мельченко займет должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове. Ранее Мельченко занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.

На высвобождаемую должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

На должность заместителя министра внутренних дел на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

Сергей Хоменко ранее служил во внутренних войсках, где прошел все ступени до первого заместителя командующего внутренними войсками МВД.


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