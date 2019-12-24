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У белорусских школьников зимние каникулы будут длиться дольше обычного

  • 24.12.2019, 18:32
У белорусских школьников зимние каникулы будут длиться дольше обычного

Официально, зимние каникулы в белорусских школах стартуют 26 декабря.

Но фактически – 25 декабря, так как этот день является официальным выходным в Беларуси.

Продлятся каникулы вплоть до 12 января включительно, пишет «Вечерний Бобруйск».

Третья четверть начнется только 13 января (это будет понедельник), поэтому детей ждут необычно длинные каникулы – аж 19 дней. Традиционно дети отдыхали около двух недель в новогодние праздники.

Третья четверть продлится до 27 марта. Весенние каникулы начнутся 30 марта и продлятся до 5 апреля, четвертая четверть составит два месяца — с 6 апреля по 29 мая 2020 года. С 1 июня начнутся летние каникулы.


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