У белорусских школьников зимние каникулы будут длиться дольше обычного 24.12.2019, 18:32

Официально, зимние каникулы в белорусских школах стартуют 26 декабря.

Но фактически – 25 декабря, так как этот день является официальным выходным в Беларуси.

Продлятся каникулы вплоть до 12 января включительно, пишет «Вечерний Бобруйск».

Третья четверть начнется только 13 января (это будет понедельник), поэтому детей ждут необычно длинные каникулы – аж 19 дней. Традиционно дети отдыхали около двух недель в новогодние праздники.

Третья четверть продлится до 27 марта. Весенние каникулы начнутся 30 марта и продлятся до 5 апреля, четвертая четверть составит два месяца — с 6 апреля по 29 мая 2020 года. С 1 июня начнутся летние каникулы.