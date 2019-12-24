Житель Витебска получил решение ООН и решил взыскать с Минфина 2300 рублей 2 24.12.2019, 18:50

Михаил Журавлев во время рассмотрения жалобы в облсуде

Комитет по правам человека ООН признал, что белорусские власти нарушили права Михаила Журавлева.

Комитет по правам человека ООН признал, что государство нарушило права витеблянина Михаила Журавлева на свободу выражения своего мнения, когда в 2012 году активиста оштрафовали за распространение газеты «Витебский Курьер», пишет правозащитный центр «Вясна».

Что произошло семь лет назад?

В 2012 году, Михаил Журавлев был задержан милиционерами, когда раскладывал экземпляры газеты «Витебский курьер» в почтовые ящики одного из домов на проспекте Победы. У активиста изъяли 241 газету.

22 октября судья суда Первомайского района Витебска Наталья Кораблина признала пенсионера виновным в нарушении законодательства о СМИ (ч.2 ст. 22.9 КоАП) и приговорила к штрафу в размере 2,5 млн. рублей (на тот момент — около 300 долларов).

Михаил Журавлев обжаловал решение в Витебском областном и Верховном судах, но безрезультатно. Использовав все внутренние средства правовой защиты, обратился в Комитет по правам человека ООН.

Комитет встал на сторону заявителя и посчитал, что его права были действительно нарушены государством в части статьи 19 (Право на свободу выражения) Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно выводам КПЧ, «государство обязано предпринять соответствующие шаги к тому, чтобы покрыть нынешний размер штрафа и любые судебные издержки, понесенные в связи с разбирательствами». Подчеркивалось, что «государство обязано предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не допускать повторения таких нарушений в будущем».

Почему решил теперь обратиться в суд?

Имея основанием решение Комитета по правам человека, Журавлев обратился с исковым заявлением в суд Первомайского района Витебска с просьбой взыскать с Министерства финансов 2301 рубль 50 копеек в качестве компенсации материального и морального вреда. Ответчиками выступили Минфин, Верховный и Витебский областной суды, прокуратура области, а также суд Первомайского района.

В заявлении витебский пенсионер обращал внимание на то, что «правонарушений не совершал, только реализовывал свое право, гарантированное ст. 19 Пакта».

13 ноября 2019 года суд Октябрьского района Витебска, куда заявление перенаправили из Первомайского суда (так как был ответчиком), вынес свое определение. Судья Лещенко приняла решение прекратить делопроизводство по иску — «ввиду его неподведомственности».

После этого Михаил Журавлев подал частную жалобу на такое решение в Витебский областной суд. Судебное разбирательство состоялось 23 декабря. В качестве представителя общественности на заседании выступил правозащитник БХК Павел Левинов. Он обратил внимание, что областной суд, являясь одним из ответчиков, сам рассматривает жалобу.

«Не лучше ли было бы, чтобы ее рассматривал суд другой области? А так получается, что Витебский областной суд рассматривает жалобу на самого себя. Какое решение он может в таком случае вынести?..» — задал риторический вопрос правозащитник.

Судья Витебского областного суда Марина Вострикова выслушала доводы Михаила Журавлева и постановила оставить определение суда Октябрьского района Витебска в силе, а жалобу — без удовлетворения.