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В Одессу вошел ракетный эсминец США: яркие фото

  • 24.12.2019, 19:00
В Одессу вошел ракетный эсминец США: яркие фото

Судно прибыло для укрепления партнерских отношений Украины со странами - членами НАТО.

Во вторник, 24 декабря, в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross".

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВС Украины, пишет apostrophe.ua.

Судно прибыло в пределах расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами - членами НАТО.

Ранее, экипаж "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда, несколько дней провел в Одессе. В этом году Ross две недели находился в Констанце (Румыния) и Варне (Болгария) где проводил операции по обеспечению безопасности.

"USS Ross" назван в честь капитана Дональда Кирби Росса - героя Второй мировой войны, который награжден медалями Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.


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