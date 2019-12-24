Работы по «Северному потоку-2» замерли 24.12.2019, 19:29

Как повлияют американские санкции на «трубопроводную» политику РФ в регионе?

Из-за санкций США придется скорректировать сроки ввода в строй газопровода «Северный поток-2», но несущественно. Об этом накануне заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает «Голос Америки».

Российский премьер также отметил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как проложить оставшиеся километры газопровода. По его словам, для реализации этих вариантов потребуется «на несколько месяцев больше». Медведев не усмотрел в ситуации «никакой катастрофы», особенно с учетом того, Москва уже договорилась с Киевом по транзиту газа в Европу.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об оборонных расходах, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ввести эти санкции предложили сенатор-республиканец Тед Круз и его коллега от Демократической партии Джин Шахин еще весной. По мнению законодателей, таким образом можно будет противостоять попыткам Кремля использовать поставки энергоносителей энергоносителей в политических целях, чего опасаются как многие страны Европы, так и США.

Санкции направлены против компаний и судов, занимающихся прокладкой газопроводов на морских глубинах от 100 футов (30 метров) и глубже, и касаются как газопровода «Северный поток-2», так и второй ветки «Турецкого потока», который должен будет доставлять российский газ по дну Черного моря в Турцию для его дальнейшего распределения по европейским странам.

В Кремле все же выразили надежду, что несмотря на санкции США проект удастся завершить. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что говорить об ответе Москвы на санкции пока преждевременно, но он непременно последует. Ранее в том же духе выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Германии настроены завершить строительство, и в соответствии с ранее объявленными планами все же ввести «Северный поток-2», но во второй половине 2020 года.

Тем временем один из подрядчиков – швейцарско-голландская трубопроводная компания Allseas – заявила о приостановке своего участия в проекте и вывела суда из зоны работ.

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин считает, что российские руководители могут делать какие угодно воинственные заявления. Но, на его взгляд, по сути дела это ровным счетом ничего не меняет.

«Главное заключается в том, что у России нет судов, способных завершить строительство газопровода, – подчеркнул он в комментарии. – Да, у России есть как минимум три трубоукладочных судна, но они в данном случае никуда не годятся, хотя, например, «Фортуна» и находится уже в Балтике, недалеко от Германии».

По данным американское агентство S&P Global Platts Analytics, «Фортуна», которая в России считается флагманом трубоукладочного флота, не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Данией, следовательно не получит лицензию на работу. К тому же «Фортуна», построенная на шанхайской (Китай) верфи, способна прокладывать трубы на глубине со скоростью не более километра в сутки.

С остальными российскими трубоукладчиками, по сведениям Михаила Крутихина, дело обстоит не лучше применительно к их перспективам принять участие в доводке «Северного потока-2».

«Итак, у России нет необходимой техники, – констатирует он. – А ни одна иностранная фирма не захочет подвергать себя совершенно недвусмысленным американским санкциям. В общем, пока все выглядит как полный тупик. Может быть, Россия когда-нибудь купит нужное судно, правда, непонятно у кого, или построит что-то подходящее на заграничных верфях. Тогда да, дело удастся сдвинуть с мертвой точки».

Но сделать это в течение ближайших года-двух невозможно, убежден аналитик.

Между тем газопровод, по утверждению официального представителя оператора проекта, готов более чем 90%. Уже пройдено 2300 км пути, осталось проложить еще 160 км труб.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский назвал заявление Дмитрия Пескова чистой риторикой, за которой мало что кроется в действительности. Как ему представляется, в данном случае вообще непонятно, о чем может идти речь.

«Понятно, что при большом желании можно симметрично ввести ограничения на работу каких-то американских компаний, еще оставшихся на российском нефтегазовом рынке и занимающихся, в частности, бурением шельфа, – добавил он. – Но у самой России нет подобных технологий, и это стало бы выстрелом себе в ногу».

Вместе с тем вероятность того, что «Северный поток-2» все же достроят, существует, предположил Семен Новопрудский. При этом, по его оценке, сроки ввода в действие проекта будут существенно скорректированы. Изначально предполагалось, что газопровод построят в 2018 году.

«В любом случае, даже если бы проект вдруг завтра вывели на полную проектную мощь (55 млрд. кубометров), он все равно не покрыл бы потребности «Газпрома» в транзите газа (в Европу) и без транзиту через Украину было бы не обойтись. Ведь по новым европейским правилам любой газопровод ни одна из сторон не может заполнять больше, чем наполовину. То есть, «Газпром» мог бы претендовать на прокачку максимум 27 млрд. кубов ежегодно. А транзит через Украину составит 65 млрд кубов в 2020 году и по 40 млрд – в каждый из последующих четырех лет», – резюмировал обозреватель.

Как сообщают СМИ, до 29 декабря Украина и Россия намерены подписать Договор о транзите газа для европейских потребителей сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на пять лет.