Брестчане добиваются открытого суда над аккумуляторным заводом 24.12.2019, 19:37

Борцы с «АйПауэр» намерены провести несколько пикетов.

Брестский правозащитник, активист кампании по борьбе со строительством рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр» Роман Кисляк подал в горисполком заявки с просьбой разрешить провести пикеты под названием «За открытый процесс против «АйПауэра»» рядом со зданием экономического суда Брестской области 9 и 10 января 2020 года, пишет «Брестская газета».

Тем самым он хочет выразить протест против попыток должностных лиц облисполкома сделать судебный процесс по иску облисполкома к компании «АйПауэр» закрытым.

Напомним, 17 декабря в экономическом суде прошло предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». В качестве третьего лица на стороне исполкома выступает главное управление министерства финансов по Брестской области.

В октябре 2016 года ООО «АйПауэр» и Брестский облисполком заключили договор о выделении средств на строительство аккумуляторного завода из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016-2018 годах было выделено 5 725 164 рубля 25 копеек. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию (он до сих пор не введен – прим. авт.), облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал компанию вернуть деньги – соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Однако это требование компания не выполнила. Поэтому исполком обратился с иском в суд.

Во время предварительного судебного заседания представители облисполкома попросили закрыть процесс, однако судья отклонила их ходатайство. Судя по всему, во время основного заседания, которое назначено на 14 января 2020 года, исполком опять будет просить, чтобы слушание дела проходило в закрытом режиме.