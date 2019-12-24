Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» 24.12.2019, 19:48

Илья Шкурин

Трансферная футбольная сделка уже оформлена.

Нападающий Илья Шкурин, проведший сезон-2019 в "Энергетике"-БГУ, на прошлой неделе подписал контракт с брестским "Динамо", пишет pressball.by.

Лучшего снайпера высшей лиги-2019 взяли свободным агентом. Ранее форвард и "Энергетик"-БГУ" расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года, — сообщает by.tribuna.com.

Источники pressball.by подтверждают изложенную информацию. Однако футболист продолжит карьеру в ЦСКА. Трансферная сделка между брестским "Динамо" и ЦСКА уже оформлена.

Шкурин отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.