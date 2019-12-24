закрыть
24 декабря 2019, вторник, 19:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо»

  • 24.12.2019, 19:48
Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо»
Илья Шкурин

Трансферная футбольная сделка уже оформлена.

Нападающий Илья Шкурин, проведший сезон-2019 в "Энергетике"-БГУ, на прошлой неделе подписал контракт с брестским "Динамо", пишет pressball.by.

Лучшего снайпера высшей лиги-2019 взяли свободным агентом. Ранее форвард и "Энергетик"-БГУ" расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года, — сообщает by.tribuna.com.

Источники pressball.by подтверждают изложенную информацию. Однако футболист продолжит карьеру в ЦСКА. Трансферная сделка между брестским "Динамо" и ЦСКА уже оформлена.

Шкурин отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип