Илья Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо»
- 24.12.2019, 19:48
Трансферная футбольная сделка уже оформлена.
Нападающий Илья Шкурин, проведший сезон-2019 в "Энергетике"-БГУ, на прошлой неделе подписал контракт с брестским "Динамо", пишет pressball.by.
Лучшего снайпера высшей лиги-2019 взяли свободным агентом. Ранее форвард и "Энергетик"-БГУ" расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года, — сообщает by.tribuna.com.
Источники pressball.by подтверждают изложенную информацию. Однако футболист продолжит карьеру в ЦСКА. Трансферная сделка между брестским "Динамо" и ЦСКА уже оформлена.
Шкурин отправится с командой Виктора Гончаренко на первый межсезонный сбор, который начнется в середине января.