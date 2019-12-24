Незабываемые выходные в Вильнюсе: насыщенный отдых и приключения 1 24.12.2019, 19:59

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Тракайский замок – единственный замок в Европе, расположенный на острове, считался одним из самых мощных в Восточной Европе. Фото: https://get.wallhere.com

Интересные и неожиданные вещи, которые можно сделать в столице Литвы за выходные.

Как за один уикэнд съездить за границу и привезти с собой кучу впечатлений, фотографий и приятных покупок? Разбиралась «Брестская газета».

Вильнюс – одна из красивейших столиц стран Евросоюза. Белорусы часто и с удовольствием ездят в Вильнюс на шопинг, закупаясь в больших торговых центрах с многочисленными распродажами. Но как успеть еще и отдохнуть, и посмотреть город, и просто понаслаждаться проведенным здесь временем? Для этого необязательно ехать на неделю. Делимся информацией об интересных и неожиданных вещах, которые можно сделать в Вильнюсе за выходные, чтобы ни одна минута не пропала даром.

Полазить по подземельям

Кроме наземного Вильнюса, на который стоит посмотреть в любое время года, есть еще и Вильнюс подземный. И вполне доступный для экскурсий, хотя спускаются туда, конечно, немногие. Но если вам очень хочется рассказывать о том, чего другие не видели – тогда вперед и вниз. Здесь можно увидеть мастерские ремесленников в средневековых домах, подземелье Кафедрального собора.

Костел Святого Казимира – храм трех ветвей христианства. Фото m.lt.sputniknews.ru

Полная альтернатива – панорамный Вильнюс с высоты. В Старом городе есть много видов, будто сошедших с открытки. Вы можете самостоятельно их сфотографировать. Кроме этого, в Вильнюсе можно заказать еще много увлекательных экскурсий на разный вкус.

Заняться экстремальным (или не очень) спортом

Покататься по Вильнюсу на велосипеде, насладиться скоростью на картинге, поучиться ездить на мотоцикле по пересеченной местности или даже проехаться на собачьей упряжке? Если вы мало двигаетесь в течение недели и у вас запас кипучей энергии, то, проводя выходные в Вильнюсе, ее можно реализовать.

Совершите segway-тур по Вильнюсу вместе с командой “Vilnius Relax”. Фото: geradovana.lt

Поработать на кухне

И ради этого ехать в Вильнюс? Да, если кухня – французская или итальянская! Вы можете научиться готовить интересные блюда под руководством шеф-повара. Такой вид отдыха, совмещенного с образовательными курсами, известен под модным названием «воркшоп».

Совестное поедание приготовленного компанией людей ужина – незабываемое удовольствие. Фото: vilnius-relax.lt

Кулинарные воркшопы заканчиваются совестным поеданием приготовленного ужина компанией людей, которая над ним трудилась. И еще это возможность непринужденно пообщаться с друзьями, родными или коллегами, ведь работа на одной кухне сближает.

Отправиться на шопинг

«Вокзал-Акрополис-вокзал» – таким маршрутом ограничиваются знания части белорусов о Вильнюсе. Но даже если шопинг – ваша главная и заветная цель, не стоит ограничиваться одним избитым маршрутом, хоть «Акрополис» и известен как крупнейшая торговая площадка стран Балтии. Но кроме него есть и другие крупные и очень привлекательные торговые центры, где можно удачно обновить гардероб и купить со скидкой товары от известных брендов.

Покататься на бронетранспортере

Идея для тех, кому даже полеты на воздушном шаре не кажутся чем-то особенным. На танкодроме под Вильнюсом можно проехаться на бронетранспортере, побывавшем в реальных боях в Ираке и Афганистане, и даже им поуправлять. Как минимум, на фото вы будете выглядеть эффектно.

Дегустировать литовские сыры, шоколад, национальные напитки

Некоторые люди узнают страны и города на вкус. Для них важнее попробовать и распробовать, чем увидеть. Если вы из такой категории, то вас наверняка приведет в волнение мысль о разнообразных литовских сырах, шоколаде, пиве или национальных алкогольных напитках. И если вы хотите попробовать много всего за выходные и при этом не потратить кучу денег и времени, ища и покупая разные сорта, то вам понадобится дегустация. Удобнее всего заказывать дегустации, если вы едете компаний – тогда стоимость на каждого будет очень демократичной.

Литовские сыры – национальное достояние. Фото dev.dziugashouse.lt

Вам наверняка захочется, чтобы спутники сфотографировали вас с бокалом или шоколадной фигуркой. Кстати, насчет фото: в Вильнюсе есть специальные автоматы, которые распечатают их прямо со смартфона или Instagram за пару минут. Например, такой автомат работает в ТЦ GO9 по проспекту Гедимина, 9. Вы можете привезти домой старые добрые фотокарточки о своей поездке вместо стандартных магнитиков.

Побывать за выходные в трех столицах

Если ваша главная цель – все-таки не шопинг, а духовное развитие, вы можете за выходные посетить три исторические столицы Литвы: Вильнюс, Тракай и Кернаве. Тракайский замок в окружении озер – одно из самых волшебных мест Литвы. Старый город Вильнюса и Кернаве – комплекс древних городищ с курганами и дубравами – объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В этих местах можно получить столько впечатлений и информации, что они побудят на долгие раздумья.

Тракайский замок – единственный замок в Европе, расположенный на острове, считался одним из самых мощных в Восточной Европе. Фото: https://get.wallhere.com

И конечно, если вы хотите приключений, не обходите стороной творческий квартал Ужупис, или иначе – независимую республику Заречье. Ведь здесь есть местный ангел, экстремальные качели под мостом и собственная Конституция, постулирующая такие замечательные вещи, как, например: «Каждый имеет право быть единственным и неповторимым», «Каждый имеет право ошибаться», «Каждый имеет право быть не известным и не знаменитым», «Каждый имеет право любить и опекать кошку». Кстати, Конституция записана и на белорусском языке!