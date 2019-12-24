Видеофакт: Посольства США и Британии песнями поздравили белорусов с Рождеством

Видеофакт: Посольства США и Британии песнями поздравили белорусов с Рождеством4
- 24.12.2019, 20:08
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Поздравления опубликовали в соцсетях.
Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Беларуси поздравили подписчиков на Facebook с Рождеством и Новым годом песней на белорусском и русском языках, передает «Радыё Свабода».
Первую строку исполнила глава посольства - временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.
Песня, что они пели, - перевод «Deck the Halls», написанной в 1862 году. В прошлом году сотрудники посольства спели на Рождество перевод на белорусский песни «Jingle Bells».
Свои поздравления с Рождеством ранее опубликовали сотрудники посольства Великобритании.