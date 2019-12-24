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Видеофакт: Посольства США и Британии песнями поздравили белорусов с Рождеством

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  • 24.12.2019, 20:08
  • 1,057
Видеофакт: Посольства США и Британии песнями поздравили белорусов с Рождеством

Поздравления опубликовали в соцсетях.

Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Беларуси поздравили подписчиков на Facebook с Рождеством и Новым годом песней на белорусском и русском языках, передает «Радыё Свабода».

Первую строку исполнила глава посольства - временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.

Песня, что они пели, - перевод «Deck the Halls», написанной в 1862 году. В прошлом году сотрудники посольства спели на Рождество перевод на белорусский песни «Jingle Bells».

Свои поздравления с Рождеством ранее опубликовали сотрудники посольства Великобритании.


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