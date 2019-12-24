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Что будет с ценами на авто в Беларуси с 1 января?

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  • 24.12.2019, 20:24
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Что будет с ценами на авто в Беларуси с 1 января?

Машины из-за границы могут стать дороже.

Значительное повышение ставок утильсбора приведет к неминуемому росту цен на автомобили. Но не на все, а только на импортируемые.

Касается это российского рынка - белорусы пока могут расслабиться. Надолго ли, выяснял журналист abw.by Иван Кришкевич.

Что произошло в России

Чуть больше месяца назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств от 15 ноября 2019 года №1457. Это означает, что 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы.

Как отмечает "Коммерсант", в среднем ставки на легковые автомобили вырастут более чем в два раза - на 110,7%. И если на малолитражки с двигателем до 1 л это означает рост всего на 46,1%, то на машины с мотором от 1 до 2 л - уже 112,4%, от 2 до 3 л - на 123,5%, от 3 до 3,5 л - на 126,5%. Еще сильнее повысятся ставки на автомобили с двигателем от 3,5 л - на 145%. И чтобы был понятен порядок цифр, можно сказать, что на автомобиль с 1,0-литровым двигателем утильсбор теперь составит около 48.000 российских рублей (773$) против 33.000 рублей (530$). В случае с самыми объемными моторами повышение будет со 126.000 до 308.700 руб., а это 2020$ и 4950$ соответственно!

Правда, здесь следует уточнить: ставки растут для юрлиц. А вот физлица для личного пользования по-прежнему будут платить 3400 российских рублей при ввозе новых автомобилей и 5200 российских рублей при ввозе подержанных машин.

Что будет с ценами на новые автомобили?

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5 процентов. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова "Российская газета".

На стоимость автомобилей российской сборки утильсбор действительно не влияет, поскольку предприятия, имеющие локальное производство в РФ, получают от правительства компенсацию в виде промышленных субсидий. Зато он уплачивается при импорте автомобилей из-за рубежа, и вот здесь двукратное повышение ставок способно увеличить цены уже в самом ближайшем будущем. Судя по всему, резкого скачка не будет, но уже в январе по ряду марок можно ожидать роста на несколько процентов.

"Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет - машины будут дороже", - говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов в интервью РИА "Новости". Собственно говоря, это и есть рост стоимости всего на несколько процентов, если цена автомобиля 2 миллиона и более, а это как раз и есть импортируемые модели.

У нас свои ставки

B Беларуси действуют собственные ставки утильсбора, с которыми можно ознакомиться по (ссылкеhttp://www.mrt.customs.gov.by/ru/mrt-payments-utilizatsionny-sbor-ru/) . Например, физлица при ввозе автомобиля для личных нужд оплачивают 544,5 руб. за автомобиль до трех лет и 816,7 руб. за машину старше трех лет.

Последний раз ставки менялись 16 июля 2019 года (рост на 10%), а до этого - 4 февраля 2019 года (увеличились в 1,65 раза). Как видим, ставки меняются периодически, а вовсе не в круглые даты.

В любом случае на данный момент информации о том, что утильсбор станет дороже и у нас, нет. Пока что все по-прежнему, поэтому выдыхаем. Но если вы решите купить импортируемую модель у наших восточных соседей, имейте в виду, что с 1 января она может стать дороже.


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