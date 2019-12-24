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В январе с белорусами начнут заключать контракты по новой форме

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  • 24.12.2019, 21:01
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В январе с белорусами начнут заключать контракты по новой форме
Иллюстрационное фото

В силу вступит несколько изменений.

С 28 января 2020 года в Беларуси вступят в силу изменения в примерные формы контрактов с работниками. В этих примерных формах указываются обязательные сведения и условия, которые должны быть прописаны в каждом контракте. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Минтруда.

Что изменится в контрактах, которые заключают с работниками

Теперь из примерных форм контрактов исключены условия о материальной ответственности работников. Напомним, из обновленной версии Трудового кодекса решили убрать пункт о полной материальной ответственности работников, с которыми заключены контракты, и тем самым уравнять их с теми работниками, с которыми заключен трудовой договор. Кроме того, работников, с которыми заключены контракты и трудовые договоры, уравняли также в дополнительных основаниях увольнения.

Для всех работников установили единую минимальную компенсацию при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или контракта. Она будет составлять три среднемесячных заработка (раньше тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста, платили компенсацию в размере двухнедельного заработка).

Также постановление устанавливает общий срок выплаты среднего заработка за время отпуска: не позднее чем за два дня до начала отпуска (раньше — за один день).

Изменения в Трудовой кодекс предполагают, что каждая страница трудового договора и приложений к нему должна быть пронумерована и подписана работником и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом.

Контракт с работником может быть подписан непосредственно нанимателем (руководителем организации), а каждая страница контракта, к примеру, уполномоченным работником кадровой службы, поясняют в ведомстве.

Нужно ли будет подписывать новый контракт

В Минтруда сообщают, что внесение изменений в контракты будет осуществляться путем оформления дополнительного соглашения. Это не заключение нового контракта, поэтому сроки их действия не изменятся.


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