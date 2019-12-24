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Путина тянет на место преступления

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  • Виталий Портников
  • 24.12.2019, 21:12
  • 2,184
Путина тянет на место преступления
Виталий Портников

Правитель РФ хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, природу.

Российский президент Владимир Путин не отказал себе в удовольствии прокатиться по Крымскому мосту в рельсовом автобусе, таким образом в очередной раз напомнив соотечественникам и миру, что с 2014 года «сакральным смыслом» его царствования стала аннексия Крыма и доказательство, что оккупированный полуостров прекрасно может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море.

Потому что какие бы инфраструктурные проекты не осуществлялись бы в Крыму, географию они не отменят. Да, Крымский мост построен и, вероятно, какое-то время простоит, однако из Центральной России – на поезде ли, на машине ли – в Крым все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию. И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой – отрезает полуостров от соседнего, связанного с ним Перекопом региона – чтобы связать мостом с Кубанью.

Можно вкладывать средства в инфраструктурные перемены в аэропорту Симферополя – но вот только аннексия Крыма вычеркнула этот аэропорт из списка международных, превратила в воздушную гавань с неопределенным статусом. Крыму нужен был современный аэропорт для того, чтобы принимать туристов со всего мира, а не для того, чтобы рапортовать о новом рейсе из какого-нибудь провинциального российского аэропорта как об огромном достижении.

И так – во всем. Можно ремонтировать дороги – но только для российских машин и российских грузов. Можно строить порты – но только для российских кораблей. «Потемкинская деревня» размером с полуостров. Нельзя сказать, что сам Путин этого не понимает. Если бы не понимал – обязательно вспомнил бы о Крыме на своей итоговой пресс-конференции, которая всегда становится перечнем важнейших пропагандистских тезисов, предлагаемых россиянам.

И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что «Крымнаш» спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может – да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления.

Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд.

Виталий Портников, Крым.Реалии


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