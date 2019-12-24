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Видеофакт: Американский боксер установил невероятный рекорд

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  • 24.12.2019, 21:15
  • 2,456
Видеофакт: Американский боксер установил невероятный рекорд
Альберт Хьюз

Альберт Хьюз вышел на ринг в 70 лет.

70-летний американец Альберт Хьюз стал самым возрастным профессиональным боксером в истории. Хьюз вышел в ринг против 43-летнего Треймена Таунса и добился победы. Поединок состоялся в Индианаполисе.

Об этом сообщает Enspiremag (перевод - «Апостроф»).

Бой завершился довольно быстро. Хьюз отправил в нокаут своего оппонента во втором раунде. Стоит отметить, что Таунс до этого не выходил в ринг 12 лет, а ранее проиграл все семь боев на профессиональном ринге, в которых участвовал. Что касается Хьюза, то он дрался впервые за последние 36 лет. Для Хьюза бой с Таунсом стал 15-м в карьере, он держал 11-ю победу при четырех поражениях.

Прежний рекорд был установлен в 2017 году. Тогда Стив Уорд вышел в ринг в возрасте 60 лет и 337 дней.


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