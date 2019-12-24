В Вильнюсе прошел перформанс против Островецкой АЭС 24.12.2019, 21:55

фото: DELFI

Акция привлекла внимание горожан и туристов.

Белорусские активисты 24 декабря провели в Вильнюсе акцию против запуска Белорусской атомной электростанции в Островце. Перформанс под названием "Белорусский Островец - Чернобыль XXI века" прошёл в старом городе и у посольства Беларуси, и привлёк внимание горожан, туристов и муниципальной полиции, пишет delfi.lt.

Акция началась в 15:00 у посольства Беларуси в Литве на улице Миндауго. Молодой человек в защитном радиационном костюме и с плакатом "DANGER BELARUS" прогуливался из одного конца в другой вдоль центральных ворот посольства, а его соратник фотографировал все происходящее. Затем молодые люди двинулись по улицам Вильнюса через Остробрамские ворота и Ратушную площадь, попутно раздавая листовки на английском языке. Конечным пунктом маршрута стала главная городская елка рядом с Кафедральным собором.

Активисты привлекли внимание прохожих и туристов, которые фотографировали их со стороны и просили сделать совместное селфи, а водители проезжающих автомобилей изредка сигналили в знак поддержки. Они привлекли внимание и машиниста рождественского паровоза, который, который дал праздничный сигнал проезжая мимо них.

На пути активистов встречались и гости из Беларуси, которые в разговоре отмечали, что в целом поддерживают их идею.

На Кафедральной площади перформанс привлёк внимание городской муниципальной полиции, которые подошли поинтересоваться целями мероприятиями. При этом они были сильно и, скорее приятно, удивлены, когда узнали, что акцию против БелАЭС проводят ребята из самой Беларуси.

В конце журналисты взяли небольшой комментарий у одного из организаторов перформанса Вячеслава Косинерова:

- Мы знаем, какие ужасные нарушения происходили при строительстве реактора и какие демонстрации устраивали рабочие, которым не платили зарплаты. Фактически, это будет хуже, чем Чернобыль. Причём все это в нескольких десятках километров от Литвы. И вообще мы рассматриваем это, как глобальный проект Путина по установлению рычага давления на Европу. Такими акциями мы можем показать, что белорусы тоже не согласны, и мы хотели бы призвать мировое сообщество, в частности, литовцев, чтобы они помогали нам, поскольку они имеют рычаги давления на свои правительства", - рассказал Вячеслав.