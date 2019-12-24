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В России у генерала таможни нашли золотые слитки и свыше $1 миллиона

  • 24.12.2019, 22:06
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В России у генерала таможни нашли золотые слитки и свыше $1 миллиона
Александра Кизлыка
фото: АГН "Москва" / Александр Авилов

Он помогал незаконно перевозить валюту через границу.

При обыске у Александра Кизлыка, генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы России, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, были обнаружены золотые слитки, коллекция часов люксовых брендов, а также денежные средства на общую сумму свыше 1,2 миллиона долларов, сообщает Крым.Реалии.

Во вторник Басманный районный суд Москвы отправил Кизлыка под арест. По версии следствия, начальник управления таможенных расследований и дознания способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, незаконно перевозивших валюту через границу. Среди них оказалась жена посла России в Кении Дмитрия Максимычева.

Также в результате действий Кизлыка преступники вернули себе все деньги, изъятые у них как контрабандные.

Генерал ФТС не признает вину. Он утверждает, что решение о переквалификации дел, заведенных на контрабандистов, с уголовных на административные принимала Внуковская таможня, и у него нет полномочий на нее влиять. Кроме того, по словам Кизлыка, решение принималось по ходатайству межрегионального транспортного прокурора.

В понедельник Следственный комитет инициировал обыски по десяткам адресов высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Позже стало известно, что задержаны начальник управления расследований и дознания ФТС Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один сотрудник ведомства по фамилии Шурыгин.

Издание "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник сообщило, что с ноября 2018 года по март 2019 года замначальника Домодедовской таможни получал взятки от пассажиров аэропорта за возможность провезти незадекларированные товары.


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