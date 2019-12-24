Синоптики: На смену «апрельскому декабрю» ждем небольшие морозы 24.12.2019, 22:16

К 31 декабря похолодает и, возможно, выпадет снег.

Казалось бы, еще недавно белорусы не могли себе представить Новый год без снега и дивились жителям теплых стран, которые в главный зимний праздник водят хороводы не в шубах и в шапках, а налегке. И вот наступает 2020-й, и мы боимся остаться без снега, не говоря уже о морозах, пишет kp.by.

- Как бы нам не пришлось встречать этот праздник в резиновых сапогах, - шутит главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.- Если проанализировать три недели нынешнего декабря, смело можно сказать, что имя ему – апрель. Средняя температура воздуха по юго-западу страны составляет -1,3 градуса, а на северо-востоке страны до -4,7. Это на 4 градуса выше климатической нормы. А в эти дни среднесуточная температура по стране и вовсе выше нуля.

- Идем на новогодний рекорд тепла?

- Нынешний декабрь однозначно получит один из призов по самым теплым декабрям в истории. Однако вряд ли это будет первое место. Рекордсменом за всю послевоенную историю метеонаблюдений считается декабрь 2006 года - тогда среднереспубликанская температура декабря составила +2,6 градуса, что на 5,9 градуса выше климатической нормы.

Абсолютный рекорд декабря принадлежит Бресту, где в 1961 году в один из декабрьских дней столбик термометра зафиксировал температуру в 14,5 градусов тепла.

- Может, Новый год встретим со снегом и хотя бы небольшим минусом?

- Еще в среду 25 декабря ожидаем до +7 с дождями и туманами. Но ближе к выходным начнет холодать. В субботу 28 декабря местами пройдет снег, станет значительно холоднее. Днем до -5, ночью до -7. В воскресенье 29 декабря на отдельных участках дорог гололедица. Ночная температура -2…-7, при прояснениях до -10. Днем -6…+1. А вот на сам Новый год прогнозы так рано давать сложно. Поверьте, мы тоже хотим встретить праздник со снегом, но обещать его не можем.

Журналисты решили заглянуть на сайты долгосрочных прогнозов - gismeteo.by, accuweather.com, weather.com. На Новый год все погодные сайты обещают нам от -3 до +2 градусов - в среднем те самые «каля нуля». А вот на 2 января намечено выпадение снега. Ну а примерно с 10 января сайты метеопрогнозов обещают нам более серьезный минус - в среднем -2…-8. Но на Крещение - 19 января - показания очень расходятся. Один сайт обещает до +3, другие - до -11. Но в целом, согласно долгосрочным прогнозам, в январе нас ждут и снег, и те самые идеально-зимние «мороз и солнце».