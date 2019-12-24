Трамп: США готовы к любому «рождественскому подарку» КНДР 24.12.2019, 22:25

Дональд Трамп

Северная Корея может провести испытания ракеты большой дальности.

Президент США Дональд Трамп на фоне опасений относительно возможной подготовки Северной Кореей ракетных испытаний во вторник отверг предупреждения КНДР о "рождественском подарке", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с ним".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы выясним, что это за сюрприз, и справимся с ним очень успешно. Посмотрим, что получится", - заявил Трамп журналистам на своем курорте в Мар-а-Лаго.

"Возможно, это хороший подарок. Возможно, это подарок, где он посылает мне красивую вазу, а не ракетный тест", - добавил Трамп.

Ранее в этом месяце Северная Корея предупредила Вашингтон о возможном "рождественском подарке" после того, как ее лидер Ким Чен Ын выдвинул требование к США предложить новые уступки в переговорах о ядерном арсенале и уменьшении напряженности между двумя странами.

Северная Корея обвинила Вашингтон в попытке затянуть переговоры по денуклеаризации накануне переизбрания Трампа в следующем году. Пхеньян заявил, что "только от США зависит, какой рождественский подарок они выберут".

Военные командиры США заявили, что Северная Корея может провести испытания ракеты большой дальности, которые она приостановила вместе с ядерными испытаниями в 2017 году.

Трамп неоднократно называл прекращения таких испытаний доказательством того, что его политика в отношении Северной Кореи работает.