В Бресте перевозчики на повышенных тонах спорили с Минтрансом о «дозволах» 24.12.2019, 22:34

Чиновник приехал объяснить, как распределяются разрешения, а люди хотят, чтобы новую систему вообще отменили.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Проблема касается не только перевозчиков.

- Мы с 1 января остаемся без работы! Что нам делать? – с трибуны обращается к чиновнику министерства предприниматель Иван.

Встречу с перевозчиками по поводу разрешений на международные перевозки в Польшу в Бресте 24 декабря провел начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина, пишет kp.by.