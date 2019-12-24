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Почему белорусские товары в России стоят в разы дешевле?

  • 24.12.2019, 22:53
Почему белорусские товары в России стоят в разы дешевле?
Лев Марголин

Модель экономики в нашей стране не предусматривает дешевые товары для самих белорусов.

Экономист Лев Марголин объяснил «Радыё Рацыя», почему белорусская модель экономики не предусматривает дешевые товары для самих белорусов.

Белорусы, которые наведываются в Россию, рассказывают, что в соседней стране белорусский сахар стоит на наши деньги 83-84 копейки. В в то время, когда для белорусов отечественный сахар стоит почти в два раза дороже - 1 рубль 50 копеек. Как объяснить такой феномен?

- Чаще всего такая такая ситуация получается, когда белорусским предприятиям нужно сохранить объемы производства. Ведь, например, если им торговать в России по белорусским ценам, то товары никто не купит. Там ведь тоже есть сахарные заводы, которые демпингуют цены.

В таком случае, чтобы быть конкурентными на российском рынке, нужно снижать цены. В противном случае - сокращать производство. Естественно, отдают предпочтение первому, а потому и экспортируют продукцию в соседнюю страну по цене того же сахара, который дешевле почти в два раза, чем в Беларуси, - говорит Лев Марголин.

- В результате, в проигрыше остается белорусский потребитель...

- Безусловно, так как в Беларуси нет рыночной экономики. Если бы она была, то сахар бы шел не из Беларуси в Россию, где он более дешевый, а наоборот. И он бы давил на белорусских производителей.

Некоторым, возможно, пришлось бы и закрыться, но была бы нормальная конкуренция. Поскольку ее нет, то заложником ситуации становится белорусское население.


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