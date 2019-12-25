Католики и протестанты всего мира празднуют Рождество Христово 1 25.12.2019, 8:19

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Праздничные мессы проходят в большинстве стран мира.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.

На 26 декабря приходится праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных младенцев вифлеемских. В воскресенье, которое выпадает на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества, вплоть до праздника Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января.

О празднике

Решение о праздновании Рождества 25 декабря было принято на Третьем Вселенском церковном соборе в V веке. С тех пор декабрьский предпраздничный период и само Рождество – самая веселая и суматошная пора в году.

Почти во всех европейских городах начинают работать рождественские ярмарки и рынки, дома и магазины украшаются особыми декорациями: подсвеченными гирляндами, наряженными елками и белым пушистым снегом.

Уже ближе к самому Рождеству в Европе по домам начинают ходить дети с калядованием - поют праздничные песни и произносят добрые пожелания семье. А в ответ получают подарки: жареные каштаны, пряники и сладости.

У католиков перед Рождеством нет такого строгого поста, как у православных, но существует Адвент. Он начинается с четвертого воскресенья до Рождества и считается временем душевного очищения. Каждая неделя Адвента имеет свое название: первая называется железной, вторая – бронзовой, третья – серебряной, а последняя – золотой.

А уже 25 декабря, в само Рождество, в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная. Таким образом Рождество как бы празднуется трижды.

Кстати, в католической церкви Рождество негласно ставят во главу церковных праздников, тогда как у православных оно считается вторым главным праздником после Пасхи.

О символах католического Рождества

Адвент-венок делают из лап ели, прутьев, просто деревянных ветвей. Такой венок символизирует не только тему Рождества, но также акцентирует внимание на том, что этот праздник – семейный. Венок вешают на входную дверь, размещают на подоконнике или ставят на обеденный стол.

Свечи - еще один неизменный атрибут праздника. Чаще всего свечи для Рождества используют красные или белые, хотя бывают и модные арт-исключения. В последние годы настоящие свечи стали все чаще заменять электрическими аналогами, когда в свечах вместо огня мерцает свет небольшой лампочки в виде пламени.

Праздник Рождества в западных странах тесно связан с Новым годом. А это значит, что одним из главных персонажей этих дней становится Санта Клаус (прообразом которого является христианский святой Николас, или, по-нашему, Николай) В отличие от нашего Деда Мороза, подарки Санта кладет не под елку, а, спускаясь по печной трубе, оставляет их в специальных красных носках для подарков.

Сами носки вешаются рядом с рождественским деревом или у камина.