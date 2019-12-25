закрыть
25 декабря 2019, среда, 9:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Католики и протестанты всего мира празднуют Рождество Христово

1
  • 25.12.2019, 8:19
  • 1,303
Католики и протестанты всего мира празднуют Рождество Христово

Праздничные мессы проходят в большинстве стран мира.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.

На 26 декабря приходится праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных младенцев вифлеемских. В воскресенье, которое выпадает на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества, вплоть до праздника Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января.

О празднике

Решение о праздновании Рождества 25 декабря было принято на Третьем Вселенском церковном соборе в V веке. С тех пор декабрьский предпраздничный период и само Рождество – самая веселая и суматошная пора в году.

Почти во всех европейских городах начинают работать рождественские ярмарки и рынки, дома и магазины украшаются особыми декорациями: подсвеченными гирляндами, наряженными елками и белым пушистым снегом.

Уже ближе к самому Рождеству в Европе по домам начинают ходить дети с калядованием - поют праздничные песни и произносят добрые пожелания семье. А в ответ получают подарки: жареные каштаны, пряники и сладости.

У католиков перед Рождеством нет такого строгого поста, как у православных, но существует Адвент. Он начинается с четвертого воскресенья до Рождества и считается временем душевного очищения. Каждая неделя Адвента имеет свое название: первая называется железной, вторая – бронзовой, третья – серебряной, а последняя – золотой.

А уже 25 декабря, в само Рождество, в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная. Таким образом Рождество как бы празднуется трижды.

Кстати, в католической церкви Рождество негласно ставят во главу церковных праздников, тогда как у православных оно считается вторым главным праздником после Пасхи.

О символах католического Рождества

Адвент-венок делают из лап ели, прутьев, просто деревянных ветвей. Такой венок символизирует не только тему Рождества, но также акцентирует внимание на том, что этот праздник – семейный. Венок вешают на входную дверь, размещают на подоконнике или ставят на обеденный стол.

Свечи - еще один неизменный атрибут праздника. Чаще всего свечи для Рождества используют красные или белые, хотя бывают и модные арт-исключения. В последние годы настоящие свечи стали все чаще заменять электрическими аналогами, когда в свечах вместо огня мерцает свет небольшой лампочки в виде пламени.

Праздник Рождества в западных странах тесно связан с Новым годом. А это значит, что одним из главных персонажей этих дней становится Санта Клаус (прообразом которого является христианский святой Николас, или, по-нашему, Николай) В отличие от нашего Деда Мороза, подарки Санта кладет не под елку, а, спускаясь по печной трубе, оставляет их в специальных красных носках для подарков.

Сами носки вешаются рядом с рождественским деревом или у камина.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип