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На въезде в Беларусь откроют десятки Duty Free

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  • 25.12.2019, 8:26
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На въезде в Беларусь откроют десятки Duty Free

В каждом автомобильном пункте пропуска.

Власти разрешили открывать магазины Duty Free на въезде в страну в каждом автомобильном пункте пропуска. Это предусмотрено указом Лукашенко № 476, сообщает пресс-служба президента. 

В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).

В одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, сообщает пресс-служба президента. 

Напомним, первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица», открылся в июне 2018 года. Магазин открыли в качестве эксперимента, в нем могут беспошлинно приобретать товары те, кто въезжает на территорию ЕАЭС.

О том, что в Беларуси намерены расширить сеть магазинов Duty Free, сообщалось 24 сентября на совещании у Лукашенко по развитию беспошлинной торговли. 


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