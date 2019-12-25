Блогер Паук через ООН добивается публичного признания в любви к своей супруге 1 25.12.2019, 9:00

Власти не дают ему провести одиночный пикет.

Создатель популярного сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха» из райцентра Октябрьский Андрей Паук обратился в Комитет ООН по правам человека (Женева) после того, как внутри страны не нашел защиты своего права на одиночный пикет, сообщает gomelspring.org.

3 декабря 2019 года управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало (№3678/2019) и направило белорусскому правительству для комментариев индивидуальную жалобу блогера, в которой тот оспаривает право на проведение одиночного пикета на главной Октябрьской площади страны в Минске.

Напомним, известный блогер Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) в 2018 году обратился в Мингорисполком с просьбой разрешить ему провести на главной площади в Минске одиночный пикет, во время которого он планировал публично признаться в любви к своей жене.

Чиновники любвиобильное мероприятие запретили, после чего блогер пошел по судебным инстанциям. Судья суда Московского района Минска Ольга Гусакова поддержала столичных чиновников, оставила жалобу Паука без удовлетворения. Аналогичным образом поступила и апелляционная инстанция мингорсуда.

Как сообщил Андрей Паук, в стране не осталось механизмов защиты права на выражение мнения путем мирного собрания, так как судебные инстанции поддерживают незаконные решения чиновников.

«Единственным выходом из этой ситуации является подача жалобы в Комитет ООН по правам человека. Этим мы привлекаем внимание международного сообщества к проблемам отсутствия в стране возможности публично высказать свое мнение с использованием мирных собраний», - подчеркнул блогер.

По словах правозащитника Леонида Судаленко, это не первая жалоба блогера в КПЧ ООН. Ранее он зарегистрировал здесь жалобу (№3233/2018) в связи с крупным штрафом, который выписал ему суд за проведение несанкционированного пикета в Гомеле, во время которого блогер держал в руках плакат с надписью о любви к своей супруге Ольге Паук.