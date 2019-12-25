На Рождество в Вифлеем прибыли тысячи паломников со всего мира 25.12.2019, 9:21

Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла

Фото: The Associated Press

Базилика Рождества Христова - одна из главных христианских святынь.

Во вторник тысячи христианских паломников со всего мира прибыли в город Вифлеем на Западном берегу Иордана, чтобы отпраздновать Рождество на месте рождения Иисуса Христа. Об этом сообщает Associated press.

Паломники собрались на большой рождественской елке города на площади Мангер, недалеко от места, которое считается местом рождения Иисуса.

Палестинские скауты в желтых и золотых накидках маршировали мимо посетителей, под звук барабанов и волынок. Среди присутствовавших был также президент Палестины Махмуд Аббас.

Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, главный католический священнослужитель на Святой Земле, пересек контрольно-пропускной пункт израильской армии из Иерусалима в Вифлеем 24 декабря. В Вифлееме его приветствовали видные члены христианской общины Вифлеема. Позже он правил Полуночную Мессу в храме Святой Екатерины, входящей в состав церкви Рождества Христова.

"Празднование Рождества также означает празднование тех, у кого все еще есть желание любить человечество и поставить себя на его путь", - сказал Пиццабала.

Палестнские скауты на праздновании Рождества Христова в Вифлееме

Фото: The Associated Press

В своей проповеди он также оплакивал насилие и глубокие разногласия, которые существуют сегодня на Святой Земле. Вместе с тем, Пиццабала похвалил тех, кто следует примеру Иисуса.

Базилика Рождества Христова, наряду с храмом Гроба Господня в Иерусалиме - одна из главных христианских святынь. Она находится в совместном управлении Римско-католической, Греческой православной и Армянской апостольской церкви. В храме есть грот, почитаемый как место рождения Иисуса.

Вифлеем находится в управляемом палестинцами районе занятого Израилем Западного берега реки Иордан.

Священнослужители принимают участие в праздновании Рождества у церкви Рождества Христова - христиане верят, что в этом месте родился Иисус Христос

Фото: The Associated Press

Вифлеем, расположенный недалеко от Иерусалима, вложил значительные средства в туризм. В дополнение к традиционным местам, для туристов были построены новые отели.

По оценкам палестинского министра туризма Рулы Маайи, в это Рождество в отелях Вифлеема остановились около 15 тыс. паломников. Туристы также проживали в других городах Западного берега, таких как Рамалла и Иерихон, помимо Иерусалима.

В целом, по словам Маайи, число иностранных туристов, посетивших Западный берег в этом году, оценивается в 3,5 миллиона человек, по сравнению с 3 миллионами в прошлом году.

Христиане сохраняют присутствие в Палестине в течение двух тысяч лет. Сейчас христиане составляют около 1% палестинского населения Западного берега, сектора Газа и Восточного Иерусалима. Большинство христиан, населяющих Западный берег, сосредоточены в Вифлееме. По закону Палестинской автономии, мэром и вице-мэром Вифлеема могут быть только христиане - православный и католик соответственно.