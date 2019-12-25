В Могилеве пришлось эвакуировать поликлинику 25.12.2019, 9:32

Произошло замыкание электрической проводки.

24 декабря около 08:40 в учреждении здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника», которое находится в Могилеве на улице Пионерской, было обнаружено задымление.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

О задымлении спасателей оповестила система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Инцидент случился в электрощитовой поликлиники.

Администрация учреждения здравоохранения до прибытия на место бойцов МЧС эвакуировала из здания поликлиники 380 человек, из которых 200 это посетители. В результате случившегося пострадавших нет.

Причиной задымления, по имеющейся информации, стало короткое замыкание электрической проводки.