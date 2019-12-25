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Мы защитим вас от лишних денег

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  • 25.12.2019, 9:52
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Мы защитим вас от лишних денег

В РФ ожидается окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил:

«Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается... Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите».

Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа, направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.

Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.

Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.

Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.

Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?


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