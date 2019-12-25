Между областными центрами Беларуси будут летать самолеты? 20 25.12.2019, 10:03

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Иллюстрационное фото

Белорусские регионы уже в следующем году могут связать авиарейсы.

Такую возможность рассматривает Министерство транспорта и коммуникаций, сообщает ОНТ.

В областных аэропортах благодаря чартерным перевозкам заметно увеличивается пассажиропоток, а значит, есть смысл предложить новые возможности. В первую очередь, перелеты в отдаленные друг от друга регионы.

Причем, выполнять рейсы может не только отечественный перевозчик, но и российские авиакомпании, проявившие интерес к проекту, сообщает телеканал.