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Между областными центрами Беларуси будут летать самолеты?

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  • 25.12.2019, 10:03
  • 3,759
Между областными центрами Беларуси будут летать самолеты?
Иллюстрационное фото

Белорусские регионы уже в следующем году могут связать авиарейсы.

Такую возможность рассматривает Министерство транспорта и коммуникаций, сообщает ОНТ

В областных аэропортах благодаря чартерным перевозкам заметно увеличивается пассажиропоток, а значит, есть смысл предложить новые возможности. В первую очередь, перелеты в отдаленные друг от друга регионы.

Причем, выполнять рейсы может не только отечественный перевозчик, но и российские авиакомпании, проявившие интерес к проекту, сообщает телеканал. 


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