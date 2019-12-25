Путина просят привлечь по статье о преступных авторитетах 6 25.12.2019, 10:24

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ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

С жалобой на президента РФ обратился в МВД правозащитник из Екатеринбурга.

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов попросил МВД России завести дело на президента страны Владимира Путина по новой статье о преступных авторитетах (статья 210.1 УК). Об этом активист, защищавший противников строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге, рассказал в интервью "МБХ медиа", обнародованном в среду, 25 декабря, пишет dw.com.

"Была направлена жалоба на президента Путина, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по статье 210.1 УК по заниманию высшей должности в преступной иерархии. Это было направлено даже не для того, чтобы его привлекли. Мне больше интересен ответ МВД по данному вопросу. Мы все понимаем, что президент пользуется полной неприкосновенностью. Мне интересно, как они будут отвечать", - пояснил Томилов.

"Глава преступного синдиката"

По мнению Томилова, Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране". Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года по инициативе Путина.

Правозащитник также попросил МВД проверить законность пребывания Владимира Путина на посту президента России более двух сроков подряд.

Никита Томилов работал в Межрегиональном центре прав человека в Екатеринбурге. Он защищал задержанных на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Екатеринбургского театра драмы.